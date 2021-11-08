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Певец Александр Серов, госпитализированный с коронавирусом, начал работать дистанционно

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Российский музыкант и певец Александр Серов, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя лучше и даже начал работать. Об этом 8 ноября сообщил РИА Новости его концертный директор Александр Федорков.

«По поводу выписки Серова мне ничего не известно. Его состояние, на мой взгляд, хорошее. Мы уже поработали удаленно в студии. Серов в хорошей форме, с голосом всё в порядке», — уточнил Федорков.

Напомним, ранее о ходе лечения Серова рассказывала его дочь. 9 октября Серова госпитализировали с поражением легких около 75 %, у него диагностировали коронавирус.

Александр Серов — советский и российский певец, композитор, музыкальный продюсер и поэт. Большую часть своих хитов создал в соавторстве с Игорем Крутым: «Ты меня любишь», «Как быть», «Мадонна» на стихи Риммы Казаковой, «Я люблю тебя до слёз» и «Звёздопад» на стихи Игоря Николаева.

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