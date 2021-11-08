Певец Александр Серов, госпитализированный с коронавирусом, начал работать дистанционно

Российский музыкант и певец Александр Серов, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя лучше и даже начал работать. Об этом 8 ноября сообщил РИА Новости его концертный директор Александр Федорков.



«По поводу выписки Серова мне ничего не известно. Его состояние, на мой взгляд, хорошее. Мы уже поработали удаленно в студии. Серов в хорошей форме, с голосом всё в порядке», — уточнил Федорков.

