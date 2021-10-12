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Дочь Александра Серова рассказала, как его лечат от коронавируса. Автор хита «Ты меня любишь» в больнице с серьезным поражением легких

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Народный артист России, певец, композитор и музыкальный продюсер Александр Серов лечится в московской больнице от коронавируса.

«Он в надёжных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости!» — написала 12 октября его дочь Мишель в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что 9 октября Серова госпитализировали с поражением легких около 75%, у него диагностировали коронавирус. Его друг Игорь Крутой просил помолиться за здоровье музыканта.

Александр Серов — советский и российский певец, композитор, музыкальный продюсер и поэт. Большую часть своих хитов создал в соавторстве с Игорем Крутым: «Ты меня любишь», «Как быть», «Мадонна» на стихи Риммы Казаковой, «Я люблю тебя до слёз» и «Звёздопад» на стихи Игоря Николаева.

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Комментарии (1)

266081655
Народный артист России, певец, композитор и музыкальный продюсер.... И всё он один!
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