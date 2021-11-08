Основатель сети «Тото» получил условный срок за «покупку» третьеклассника для гадкого поступка

Кировский районный суд огласил приговор в отношении бизнесмена Валерия Беера, основателя сети магазинов шуб. Предприниматель обвинялся в вовлечении третьеклассника в криминал. Как сообщает 8 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, Беер вину признал и раскаялся.
Обвинение бизнесмену было предъявлено год назад. Было установлено, что он и еще три человека договорились испортить KIA CEED другого предпринимателя. В качестве исполнителя Беер нашел девятилетнего мальчика и заплатил ему 15 тысяч рублей. За эти деньги школьник бросил камень в лобовое стекло машины, причинив ущерб владельцу на
Дело рассматривалось в закрытом режиме, приговор оглашался в полном объеме. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года.