Основатель сети «Тото» попал под уголовное дело за вовлечение в криминал третьеклассника

Бизнесмен Валерий Беер, сооснователь сети магазинов по продаже шуб, стал подозреваемым по уголовному делу за вовлечение ребенка в совершение преступления. Это может быть продолжением давнего конфликта с партнером по бизнесу.

Как стало известно «Фонтанке» 21 ноября, уголовное дело следователем полиции из Кировского района было возбуждено накануне. Бееру вменяют 4-ю часть 150-й статьи Уголовного кодекса — деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Известно, что преступником стал девятилетний мальчик из Приморского района.