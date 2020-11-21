Основатель сети «Тото» попал под уголовное дело за вовлечение в криминал третьеклассника

Бизнесмен Валерий Беер, сооснователь сети магазинов по продаже шуб, стал подозреваемым по уголовному делу за вовлечение ребенка в совершение преступления. Это может быть продолжением давнего конфликта с партнером по бизнесу.
Как стало известно «Фонтанке» 21 ноября, уголовное дело следователем полиции из Кировского района было возбуждено накануне. Бееру вменяют 4-ю часть 150-й статьи Уголовного кодекса — деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Известно, что преступником стал девятилетний мальчик из Приморского района.
Сам Беер уже находится под следствием за умышленное повреждение имущества, он даже успел посидеть в СИЗО. Как следует из базы Кировского районного суда, его арестовали в ноябре прошлого года, очередное продление меры было обжаловано и отменено около двух месяцев назад. Дозвониться до адвоката предпринимателя «Фонтанке» не удалось. По новому уголовному делу Беера ограничили подпиской о невыезде.
Об угрозах и повреждении имущества «Фонтанке» рассказывал сооснователь «Тото» Александр Лещинский, речь шла о сгоревшей машине. Конфликт между компаньонами начался после того, как в прошлом году изменилось юрлицо, которое управляет магазинами. Беера среди учредителей не оказалось.