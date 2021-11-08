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В России могут разрешить беспошлинный импорт говядины и свинины

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Минсельхоз и Минэкономразвития обсуждают возможность введения в РФ беспошлинного импорта говядины и свинины. Об этом со ссылкой на участников совещаний в ведомствах 8 ноября сообщают «Ведомости».

По данным издания, речь может идти об освобождении от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объёме не более 200 тысяч тонн и не более 100 тысяч тонн замороженной свинины в период с января по 31 июня 2022 года. Предполагается, что данная мера станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты.

В Минэкономразвития при этом уточнили, что любые меры будут приниматься с учётом ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, почему, по мнению Минсельхоза, мясо в России дорожает рекордными темпами.

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