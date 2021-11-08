Майнинг криптовалют предлагают признать «предпринимательской деятельностью»

За официальное признание предпринимательской деятельностью майнинга криптовалют с присвоением такой деятельности своего ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) выступают депутаты Госдумы и чиновники двух министерств — Минэкономразвития и Минэнерго.

«Легализация майнинга может быть выгодна и государству, и криптоиндустрии, считают в Минэке», — сообщает 8 ноября издание «Известия».

В Минфине напоминают, что в законе о цифровых финансовых активах (ЦФА) понятие «майнинг» отсутствует, как и в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Но майнинг вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности, закрепленной в Гражданском кодексе, отмечают в Минэкономразвития.



«Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета», — цитирует издание собеседника в ведомстве Максима Решетникова.

В Минэнерго полагают, что на этапе присоединения к энергосистеме будет необходимо заявлять характер потребляемой нагрузки, поскольку для бытовых нужд и майнинга она серьезно различается.

«Очевидно, надо присвоить майнингу ОКВЭД, определить порядок налогообложения и получать доходы от этого вида деятельности», — заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В свою очередь Центробанк не поддерживает инициативу, ссылаясь на риски оборота криптовалют в России. «Банк России не поддерживает инициативы, способствующие появлению денежных суррогатов», — указали в регуляторе.

Сегодня майнеры, как правило, не возвращают доходы от продажи добытых криптовалют в Россию, потому что есть трудности с объяснением легальности этих средств, отмечает вице-президент по развитию и регулированию рынка Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров. По данным эксперта, ежедневно в мире майнится около 900 биткойнов.

