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Майнинг криптовалют предлагают признать «предпринимательской деятельностью»

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За официальное признание предпринимательской деятельностью майнинга криптовалют с присвоением такой деятельности своего ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) выступают депутаты Госдумы и чиновники двух министерств — Минэкономразвития и Минэнерго.

«Легализация майнинга может быть выгодна и государству, и криптоиндустрии, считают в Минэке», — сообщает 8 ноября издание «Известия».

В Минфине напоминают, что в законе о цифровых финансовых активах (ЦФА) понятие «майнинг» отсутствует, как и в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Но майнинг вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности, закрепленной в Гражданском кодексе, отмечают в Минэкономразвития.

«Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета», — цитирует издание собеседника в ведомстве Максима Решетникова.

В Минэнерго полагают, что на этапе присоединения к энергосистеме будет необходимо заявлять характер потребляемой нагрузки, поскольку для бытовых нужд и майнинга она серьезно различается.

«Очевидно, надо присвоить майнингу ОКВЭД, определить порядок налогообложения и получать доходы от этого вида деятельности», — заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В свою очередь Центробанк не поддерживает инициативу, ссылаясь на риски оборота криптовалют в России. «Банк России не поддерживает инициативы, способствующие появлению денежных суррогатов», — указали в регуляторе.

Сегодня майнеры, как правило, не возвращают доходы от продажи добытых криптовалют в Россию, потому что есть трудности с объяснением легальности этих средств, отмечает вице-президент по развитию и регулированию рынка Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров. По данным эксперта, ежедневно в мире майнится около 900 биткойнов.

«В годовом и денежном выражении доходы с добычи только главной криптовалюты оцениваются в $19,7 млрд. Доля России в ней составляет порядка $2,4 млрд (около 12 %). Из-за отсутствия регулирования и четких правил налогообложения майнинга российский бюджет за последние годы недополучил сотни миллионов долларов», — добавил эксперт.

О возможных датах юридической инициации дискуссии о легализации майнинга издание не сообщает.

Весной 2021 года Росфинмониторинг заявлял, что террористы освоили криптовалюты. В октябре MasterCard заявила о начале выпуска криптовалютных карт, а президент Владимир Путин не поддержал идею проведения расчётов криптовалютами за торговлю энергоресурсами.

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Комментарии (5)

Zdobsi
"Легализация майнинга может быть выгодна и государству, и криптоиндустрии"-то есть пустое сжигание электроэнергии, вырабатываемой из вполне реального сырья (атомного, угольного, газового и нефтяного) это что-то стоит? С точки зрения экономики, нужно производить продукцию-выплавить металл, испечь хлеб и т.д. В том числе потратить электроэнергию на производство мяса и молока, дефицит которых ощущается сильно. Логичнее было бы запретить данный вид деятельности и назначить наказание, так как данное платежное средство ничем не обеспечено. Национальная валюта может быть обменяна на другие товары и услуги. У нас это невозможно и есть безналичные эквиваленты рубля, который обеспечен тем, что производится в стране. С криптовалютами история такова, что ресурсы тратятся безвозвратно и продукт конечный отсутствует. Тем более, энергетические ресурсы свободно конвертируются в валюту других государств и на них свободно можно купить другие товары, услуги и сырьё в любых других странах.
Jot
Вице-президент по развитию и регулированию рынка Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров. Регулируйте, Валерий, успехов!
Что бы не подумали, там команда нужна хорошая и не говорите, что на это нет денег. Постоянное опаздывание с решениями.
3466333
Уважаемые господа депутаты и пр. нахлебники! Свою деятельность как нахлебников признайте предртнимательской, это больше подходит чем майнинг. И платите штрафы за всю ту ерунду, которую предлагаете, потому что вы вхолостую тратите деньги, которые вам народ платит в виде зарплаты и пр. благ.
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