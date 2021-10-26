Mastercard начинает работать с криптовалютами и выпускать «криптовалютные карты»

Сделка позволит банкам, финансово-технологическим компаниям и продавцам проще предлагать и принимать криптовалютные платежи, а банки и другие финансовые институты, которые выпускают карты с помощью Mastercard, смогут также выпускать криптовалютные карты, чтобы пользователи могли делать платежи и зарабатывать вознаграждения в биткойнах, цитирует информагентство сообщение Mastercard и Bakkt Holdings.

Одна из крупнейших платежных систем в мире американская Mastercard Inc. и компания Bakkt Holdings Inc., специализирующаяся на работе с криптовалютами, заключили партнерство в сфере криптовалютных платежей, сообщает 26 октября «Интерфакс» .

Новые карты позволят потребителям оплачивать товары с помощью биткойнов. Компания Mastercard ещё в начале 2021 года анонсировала начало работы с криптовалютами.



Акции Mastercard в ходе торгов во вторник дорожают на 0,7 % , цена бумаг Bakkt растет на 34 % . По итогам предыдущих торгов она подскочила на 234,4 % , отмечает «Интерфакс».



По данным на 26 октября, Bitcoin стоит более 62 тысяч долларов США, Ethereum — более 4 200 .



14 октября идею использования криптовалют в торговле энергоресурсами прокомментировал Владимир Путин. «Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна. Для того, чтобы переводить средства из одного места в другое, ‒ да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока ещё это преждевременно. Криптовалюта пока ничем не обеспечена. Она имеет место на существование и как средство расчёта может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии ‒ всё-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить», — сказал Путин в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

