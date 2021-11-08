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Клест показал язык фотографу в парке 300-летия Санкт-Петербурга

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Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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Ещё одна примета смены сезонов в Петербурге, кроме утреннего мокрого снега, — зимние птицы.

В парке 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе в воскресенье заметили клеста, разгрызающего шишку. «Интересно, он тут жил всё лето, или уже начался перелёт, и совсем скоро мы сможем наблюдать за резвящимися стайками?» — любопытствует фотограф Антон Кубышкин 8 ноября в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

Клесты относятся к семейству вьюрковых, отряду воробьинообразных. Обитают в лесах Северного полушария, питаются семенами хвойных растений. Могут гнездоваться и летом, и зимой. Эти птицы — кочевники, они мигрируют с места на место в поисках пищи, постоянного места обитания у них нет.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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