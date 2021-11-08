«Меган» на Краснопутиловской стал похож на «Матиз». Очевидцы сообщают о пострадавших детях

Взрослые и дети пострадали в результате ДТП на юге Петербурга в сложных дорожных условиях — во время дождя, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По их словам, поздно вечером вечером 7 ноября на перекрёстке Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения столкнулись «Рено Логан» и «Рено Меган». По словам очевидицы Ланы, «Меган» вылетел на встречную полосу, его развернуло, и он боком врезался в «Логан». «В нас летел ровно, дальше уже развернуло к «Логану», — пишет Лана. — Скорость приличная была у него. Мы успели уехать на свободную встречную полосу от него». «Меган» якобы начал тормозить уже на подъезде к «Логану», отчего его и занесло.
«Проезжал мимо сразу после ДТП. В «Мегане» мужчина, который выехал на встречку, был без сознания», — рассказывает Сергей.
Молодую женщину из «Логана» увезли на скорой вместе с двумя детьми, пишут очевидцы. Женщине помогли выйти: сама она не могла. «Мальчик лет 6 жаловался на боль в животе, второй мальчик — разбит нос сильно. Была еще собака. Водителя машины, которая вылетела на встречку, вытаскивали из авто и погрузили в машину реанимации», — отмечают в группе.
Лана сообщает, что забрала у людей из «Логана» ценные вещи и собаку и завезла к ним домой. «Спасибо большое за первую возможную помощь для нас», — отвечает ей Ольга — видимо, пострадавшая женщина.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.