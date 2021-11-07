Как сообщается в телеграм-канале петербургских представителей незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова», 7 ноября задержанного в районе Финляндского вокзала участника «Российской коммунистической рабочей партии» Виктора Тюлькина отпустили из полиции с протоколом по «митинговой» части 5 статьи 20.2 КоАП.

Неоднозначное отношение продемонстрировали в Петербурге к акциям в честь годовщины Октябрьской революции. Те, кто нёс цветы к памятнику Ильича на площади Ленина, забирают протоколы.

Трое нацболов Андрей Милюк, Олег Петров и Дмитрий Каляев также вышли из отдела, им вменяют статью 20.20 КоАП — распитие алкоголя. «Андрей Милюк настоял на медицинском освидетельствовании, которое показало, что он трезв. Несмотря на это, Милюку все равно прямо в отделе полиции №19 выписали постановление и штраф в 1000 рублей за распитие», — сообщает «Другая Россия».

Организатором мероприятия сочли координатора партии Андрея Дмитриева. Его задержали вместе с тремя соратниками, но протоколы разнятся. Ему вменили часть 2 статьи 20.2 и оставили в полиции до утра.

Дмитриев, Милюк, Петров, Каляев и Тюлькин днём 7 ноября возлагали цветы к памятнику Владимиру Ленину на одноимённой площади. Мероприятие вышло коротким, Дмитриев сообщил «Фонтанке», что участие приняло не больше сотни человек — представители незарегистрированных объединений «РОТ-Фронт», РКРП, ОКП и «Другой России». Пятерых активистов задержали уже после завершения акции.

Представители петербургского отделения КПРФ отметили 104-ю годовщину Октябрьской революции у крейсера «Аврора». По оценкам побывавших, участников было больше. Полицейские, как и на площади Ленина, следили за порядком, напоминали о действующих ограничениях и отсутствии согласования, но не прерывали. Мероприятие прошло мирно, после него задержаний не последовало.