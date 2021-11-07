В пожаре с автоэкзотикой активиста в Стрельне обгорела машина бизнесмена. У него своя версия

Фотографиями оплавившейся машины Алексей Грищенко 7 ноября поделился с «Фонтанкой». Автомобилю досталось меньше, чем красному Tagaz Aquila, но владелец полагает, что ездить он больше не будет.
«Моя машина, скорее всего, в утиль. Восстанавливать слишком дорого, запах в салоне.
«Не успел поставить на учёт, сейчас с такими повреждениями не поставят», — говорит он, добавляя, что также написал заявление в полицию. Сотрудники пока изучают записи с камер наблюдения. В отличие от соседа Алексей не знает, кто и почему устроил поджог.
Глеб Лукьянов — совладелец семейного архитектурного бюро, председатель комиссии по строительству петербургского отделения общественной организации «Опора России». Сгоревший Tagaz Aquila зарегистрирован на его дочь, но ездил на автомобиле сам. В разговоре с «Фонтанкой» он рассказал о затяжном конфликте с владельцем медцентра «Д-мед». Он полагает, что очередной его виток с вырубкой деревьев мог стать поводом для мести.
Алексей Грищенко подтвердил, что отношения с соседом сложились непростые. С его слов тот засыпает инстанции жалобами о деятельности клиники, гуляет с собакой так, что пугает сотрудников и посетителей, ставит красную машину, блокируя проезд, а на днях заставил понервничать беременную медсестру.
«Сначала гнали её с собакой по газону, она еле успела забежать на парковку и сесть в машину. На выезде он напал уже на машину. Видео в салоне начали писать не сразу, там только заключительный отрывок», — рассказал он, добавив, что на следующий день женщине стало плохо, ей вызвали скорую, но карета подъехать не смогла — проезд в очередной раз был блокирован.
предоставил Алексей Грищенко
Грищенко добавил, что не в первый раз становится жертвой наговора, до этого в его автомобиле уже искали бомбу. Это закончилось уголовным делом о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
После эмоционального общения Лукьянова с сотрудницей владелец медцентра и сам не сдержался. Но, как утверждает, до угроз и нападений не дошёл. «Бензопилу использовал, только чтобы подпилить ветки слева и сделать проезд шире и удобнее, — рассказывает он. — Нам нет смысла мстить за его жалобы. Мы уже прошли все проверки. Единственная желание: чтобы перестали блокировать проезд и нападать на пациентов и сотрудников».
Имущество Лукьянова горит не впервые. В 2012 году произошёл пожар в доме в Ковалёво, семья была уверена, что это поджог. Через восемь лет из этого же дома похитили мебель XVIII века. Лукьянов рассказывал журналистам, что антиквариат остался от именитого предка — Петербургского Крёза Всеволода Всеволожского.