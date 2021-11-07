В пожаре с автоэкзотикой активиста в Стрельне обгорела машина бизнесмена. У него своя версия

Фотографиями оплавившейся машины Алексей Грищенко 7 ноября поделился с «Фонтанкой». Автомобилю досталось меньше, чем красному Tagaz Aquila, но владелец полагает, что ездить он больше не будет.

«Моя машина, скорее всего, в утиль. Восстанавливать слишком дорого, запах в салоне.

Фото: предоставил Алексей Грищенко Фото: предоставил Алексей Грищенко Поделиться Поделиться







«Не успел поставить на учёт, сейчас с такими повреждениями не поставят», — говорит он, добавляя, что также написал заявление в полицию. Сотрудники пока изучают записи с камер наблюдения. В отличие от соседа Алексей не знает, кто и почему устроил поджог.



Глеб Лукьянов — совладелец семейного архитектурного бюро, председатель комиссии по строительству петербургского отделения общественной организации «Опора России». Сгоревший Tagaz Aquila зарегистрирован на его дочь, но ездил на автомобиле сам. В разговоре с «Фонтанкой» он рассказал о затяжном конфликте с владельцем медцентра «Д-мед». Он полагает, что очередной его виток с вырубкой деревьев мог стать поводом для мести.

Алексей Грищенко подтвердил, что отношения с соседом сложились непростые. С его слов тот засыпает инстанции жалобами о деятельности клиники, гуляет с собакой так, что пугает сотрудников и посетителей, ставит красную машину, блокируя проезд, а на днях заставил понервничать беременную медсестру.

«Сначала гнали её с собакой по газону, она еле успела забежать на парковку и сесть в машину. На выезде он напал уже на машину. Видео в салоне начали писать не сразу, там только заключительный отрывок», — рассказал он, добавив, что на следующий день женщине стало плохо, ей вызвали скорую, но карета подъехать не смогла — проезд в очередной раз был блокирован.

предоставил Алексей Грищенко