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В пожаре с автоэкзотикой активиста в Стрельне обгорела машина бизнесмена. У него своя версия

Бизнесмен из Стрельны рассказал о конфликте с владельцем сгоревшей машины

В автомобильном пожаре в Петродворцовом районе Петербурга сгорел не только «спорткар» российского производства, на котором ездит активист Глеб Лукьянов, но пострадал также Mercedes владельца медцентра, который якобы, по словам активиста, ему угрожал.

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Фотографиями оплавившейся машины Алексей Грищенко 7 ноября поделился с «Фонтанкой». Автомобилю досталось меньше, чем красному Tagaz Aquila, но владелец полагает, что ездить он больше не будет.

«Моя машина, скорее всего, в утиль. Восстанавливать слишком дорого, запах в салоне.

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«Не успел поставить на учёт, сейчас с такими повреждениями не поставят», — говорит он, добавляя, что также написал заявление в полицию. Сотрудники пока изучают записи с камер наблюдения. В отличие от соседа Алексей не знает, кто и почему устроил поджог.

Глеб Лукьянов — совладелец семейного архитектурного бюро, председатель комиссии по строительству петербургского отделения общественной организации «Опора России». Сгоревший Tagaz Aquila зарегистрирован на его дочь, но ездил на автомобиле сам. В разговоре с «Фонтанкой» он рассказал о затяжном конфликте с владельцем медцентра «Д-мед». Он полагает, что очередной его виток с вырубкой деревьев мог стать поводом для мести.

Алексей Грищенко подтвердил, что отношения с соседом сложились непростые. С его слов тот засыпает инстанции жалобами о деятельности клиники, гуляет с собакой так, что пугает сотрудников и посетителей, ставит красную машину, блокируя проезд, а на днях заставил понервничать беременную медсестру.

«Сначала гнали её с собакой по газону, она еле успела забежать на парковку и сесть в машину. На выезде он напал уже на машину. Видео в салоне начали писать не сразу, там только заключительный отрывок», — рассказал он, добавив, что на следующий день женщине стало плохо, ей вызвали скорую, но карета подъехать не смогла — проезд в очередной раз был блокирован.

предоставил Алексей Грищенко

Грищенко добавил, что не в первый раз становится жертвой наговора, до этого в его автомобиле уже искали бомбу. Это закончилось уголовным делом о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

После эмоционального общения Лукьянова с сотрудницей владелец медцентра и сам не сдержался. Но, как утверждает, до угроз и нападений не дошёл. «Бензопилу использовал, только чтобы подпилить ветки слева и сделать проезд шире и удобнее, — рассказывает он. — Нам нет смысла мстить за его жалобы. Мы уже прошли все проверки. Единственная желание: чтобы перестали блокировать проезд и нападать на пациентов и сотрудников».

Имущество Лукьянова горит не впервые. В 2012 году произошёл пожар в доме в Ковалёво, семья была уверена, что это поджог. Через восемь лет из этого же дома похитили мебель XVIII века. Лукьянов рассказывал журналистам, что антиквариат остался от именитого предка — Петербургского Крёза Всеволода Всеволожского.

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Комментарии (20)

agree1
Очень интересно, но ничего непонятно!!)) Какие-то активисты, спорткары, беременные, медцентры, грищенки и прочие интересности в одной куче...)
Passion
Посреди ночи именно охранник (нанятый Грищенко) услышал хлопок и увидел огонь над машиной. Именно он разбудил всех и вызвал пожарных.
Сами Лукьяновы, которые находились гораздо ближе, якобы ничего не слышали и спали.
Собака Лукьяновых не залаяла и сигнализация в спорткаре не сработала...
265036642
Сей Крёз всю жизнь прожил в кредит
И лишь долги умел умножить.
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