В Стрельне сожгли спорткар активиста. Он знает, кто и за что

Красный Tagaz Aquila сгорел минувшей ночью в Стрельне у дома активиста Глеба Лукьянова. Камеры показали, что автомобиль воспламенился не без чужой помощи. 6 ноября по данному факту возбуждено уголовное дело. Пострадавший в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» рассказал о конфликте с одним из бизнесменов. «1 ноября он угрожал мне расправой с помощью бензопилы, бил ногами мою машину, пилил мои деревья, требовал, чтобы я вышел к нему на растерзание. Перед приездом моей охраны, Росгвардии и полиции он ушёл, спрятав пилу в багажник. Вечером того же дня, когда у меня брал показания участковый, бизнесмен снова напал на мою машину — бил ногами, угрожал на глазах у полицейского, затем сел за руль, притер автомобиль и снес зеркало заднего вида», — рассказал Лукьянов.

Фото: Глеб Лукьянов Фото: Глеб Лукьянов Фото: Глеб Лукьянов Поделиться Поделиться







На следующий день, по его словам, было возбуждено два административных производства: полицией — по факту повреждения имущества, ГИБДД — по факту оставления места ДТП.

«Бизнесмен угрожал мне, что если я ещё раз поставлю мою машину рядом со своим домом, он разнесёт её! Я поставил. В ночь с 3 на 4 ноября неустановленный пока автомобиль совершил наезд на моё авто, испортив на этот раз уже правый бок машины, и тоже скрылся с места ДТП. По этому факту тоже возбуждено административное дело», — продолжил активист.

Минувшей ночью, уверен Лукьянов, с его машиной поработали нанятые профи. Автомобиль загорелся в 3:25. Его облили горючей жидкостью и подожгли.

Глеб Лукьянов

«Машина горела выше наших домов. Мы спали, моя младшая дочь захотела пить и, проходя на кухню, увидела пылающую машину, закричала и разбудила нас с женой и младшим сыном. Начали вызывать пожарных, они быстро приехали. Я ожидал взрыва машины и перекидывания пожара на жилые дома, однако потушить удалось быстро, без взрыва. По факту поджога (есть видеозапись) возбуждено уголовное дело», — дополнил потерпевший.

Фото: Глеб Лукьянов Фото: Глеб Лукьянов Фото: Глеб Лукьянов Поделиться Поделиться





