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Кадыров попросил перестать угрожать Симоньян за пост о приезжих

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадров поговорил с главредом RT Маргаритой Симоньян и призвал перестать угрожать ей из-за поста о приезжих.

Как написал 7 ноября Кадыров в своем Telegram-канале, журналисты и блогеры должны понимать, что, раздувая конфликт, они только провоцируют обе стороны на дальнейшие необдуманные действия. Необходимо просто вовремя остановиться.

«По этому поводу у нас с Маргаритой Симоньян состоялся телефонный разговор. Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа (обратите внимание — один на один), поговорили о том, что правильно, а что нет, — заявил Кадыров. — Я бы хотел обратиться к интернет-сообществу, которое набросилось на Симоньян в её аккаунтах с угрозами в личный адрес и оскорбительными словами. Такое поведение ни в коем случае недопустимо».

По его словам, мнения надо высказывать не переходя рамки разумного.

«Помните, что настоящие мужчины на Кавказе всегда отличались высшей степенью благородства, великодушия, достоинства. Не позорьтесь и будьте благоразумны, — написал Кадыров. — Давайте сохраним все те качества, которые передавались нашими предками из поколения в поколение».

После происшествия в Новой Москве с нападением на отца с ребенком, Симоньян своем Telegram-канале возмутилась поведением приезжих. Главред RT поделилась мнением, что своим поведением приезжие «допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».

В ответ Кадыров написал, что, по его мнению, журналисты намеренно заостряют внимание на национальности задержанных. Он указал, что перед публикацией необходимо было проверить информацию, а только потом «пиариться».

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Комментарии (25)

SKPTM
Кавказцы поговорили, всё для нас и про нас решили.
Можете расходиться, чтобы опустить головы, молчать и работать.
266409777
Дожили...
Армянское телевидение полемизирует с недобитым бандитом как правильно должны реагировать русские на выходку отмороженных биопомоев на русской земле.

1) С какой стати русские налогоплательщики должны содержать армянское телевидение? Есть Никол Пашинян, вот нехай он своим клоунам и башляет.

2) Алексей Петрович Ермолов показал правильный и результативный пример воспитания культуры у биопомоев. Вздёрнуть по 18 тушек из тейпов каждого свинтуса - и уровню культуры кавказских гостей позавидуют даже европейские дипломаты.
chip1
Кадыров сказал одно, подумал другое, а будет возможность сделает так как подумал, пока оба они кормятся с одной руки и устраивать разборки ему не нужно.
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