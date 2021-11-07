Кадыров попросил перестать угрожать Симоньян за пост о приезжих

Глава Чеченской республики Рамзан Кадров поговорил с главредом RT Маргаритой Симоньян и призвал перестать угрожать ей из-за поста о приезжих.



Как написал 7 ноября Кадыров в своем Telegram-канале, журналисты и блогеры должны понимать, что, раздувая конфликт, они только провоцируют обе стороны на дальнейшие необдуманные действия. Необходимо просто вовремя остановиться.

«По этому поводу у нас с Маргаритой Симоньян состоялся телефонный разговор. Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа (обратите внимание — один на один), поговорили о том, что правильно, а что нет, — заявил Кадыров. — Я бы хотел обратиться к интернет-сообществу, которое набросилось на Симоньян в её аккаунтах с угрозами в личный адрес и оскорбительными словами. Такое поведение ни в коем случае недопустимо».