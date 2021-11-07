В Петербурге к концу локдауна выросло число больных коронавирусом на домашнем лечении

Число пациентов на амбулаторном лечении в Петербурге выросло по сравнению с началом локдауна, и в больницах свободнее не стало, сообщили в Смольном.



Как говорится в эпидемиологической справке от 7 ноября, на амбулаторном лечении в Петербурге находятся 40 994 человека. 31 октября сообщалось о 39 413 пациентах на домашнем лечении. В ковидных стационарах Петербурга 7 ноября заняты 7 797 коек. А к концу октября в них было 7 782 пациента.

При этом госпитализация, как обычно, в выходные снизилась. За минувшие сутки в больницы поступило 366 новых пациентов. 427 были выписаны, 728 находятся в реанимации, а 387 подключены к ИВЛ.