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В Петербурге к концу локдауна выросло число больных коронавирусом на домашнем лечении

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Число пациентов на амбулаторном лечении в Петербурге выросло по сравнению с началом локдауна, и в больницах свободнее не стало, сообщили в Смольном.

Как говорится в эпидемиологической справке от 7 ноября, на амбулаторном лечении в Петербурге находятся 40 994 человека. 31 октября сообщалось о 39 413 пациентах на домашнем лечении. В ковидных стационарах Петербурга 7 ноября заняты 7 797 коек. А к концу октября в них было 7 782 пациента.

При этом госпитализация, как обычно, в выходные снизилась. За минувшие сутки в больницы поступило 366 новых пациентов. 427 были выписаны, 728 находятся в реанимации, а 387 подключены к ИВЛ.

Первым компонентом за минувшие сутки были вакцинированы 6 887 человек. Закончили цикл — 6 406. Всего с начала кампании в Петербурге полностью привиты от коронавируса 1,93 млн жителей. В запасе 716 тысяч доз вакцины.

Как писала «Фонтанка», локдаун в Петербурге продлевать не будут.

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Комментарии (8)

knikk70
Ну хоть в этом мы США обогнали.
AleksandrP
Как же это "в больницах свободнее не стало", если 366 - поступило, а 427 - выписали?
Стало свободнее на 61 человека!
260867081
Чтоо !!! Меньше 8 тысяч человек занимают койки с диагнозом Ковид и город с 5 млн населением(официально) УЖЕ задыхается и медиков не хватает ?! Дооптимизировались до точки.
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