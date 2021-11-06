Девушка на «Мерседесе» сбила троих пешеходов на проспекте Ветеранов

Полиция проводит проверку по факту аварии в Красносельском районе Петербурга. 6 ноября недалеко от пересечения проспекта Ветеранов и улицы Генерала Кравченко 24-летняя девушка сбила пешеходов. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
«Девушка 1997 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес», у дома 175 по пр. Ветеранов совершила наезд на трех пешеход вне зоны пешеходного перехода, двое мужчин получили средний вред здоровью, и 34-летний пешеход получил тяжкий вред здоровью, всех госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» писала, что 3 ноября Toyota сбила девятилетнего школьника на перекрестке проспекта Народного Ополчения и Ленинского проспекта. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.