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Девушка на «Мерседесе» сбила троих пешеходов на проспекте Ветеранов

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Полиция проводит проверку по факту аварии в Красносельском районе Петербурга. 6 ноября недалеко от пересечения проспекта Ветеранов и улицы Генерала Кравченко 24-летняя девушка сбила пешеходов. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

«Девушка 1997 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес», у дома 175 по пр. Ветеранов совершила наезд на трех пешеход вне зоны пешеходного перехода, двое мужчин получили средний вред здоровью, и 34-летний пешеход получил тяжкий вред здоровью, всех госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка», — говорится в сообщении.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Ранее «Фонтанка» писала, что 3 ноября Toyota сбила девятилетнего школьника на перекрестке проспекта Народного Ополчения и Ленинского проспекта. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии (26)

hal9000
А Мерседес это ОН или ОНА??..вот например Форд это ОН..Мазда это ОНА..Тойота это ОНА..Ниссан это ОН..а Мерседес..эт вообщето женское немецкое имя..но одновременно это вроде как мужик..непонятно какого рода..
KOMMEHTATOP
Карррмагеддон!
Ванька Созин
вот я весьма придирчив к водятлам, летящим на красный или едущим по пешеходной дорожке, и готов их прям... но тут то чем виновата "девушка на Мерседесе"? подключим Бострыкина и обвиним её в том, что пьяное бы*** само прыгнуло ей под колеса в том месте, где переходить запрещено? хе-хе.
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