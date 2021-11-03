FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
71.48р82.96р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

В Петербурге 9-летний школьник побежал по «зебре» на красный и попал под колеса Toyota

В Кировском районе Петербурга Toyota сбила ребенка

0
Печать

На перекрестке проспекта Народного Ополчения и Ленинского проспекта в Петербурге Toyota сбила ребенка. Об этом «Фонтанке» рассказал очевидец происшествия.

Как сообщили 3 ноября в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, авария случилась приблизительно в 14:20. Машина, за рулем которой находился 49-летний водитель, наехала на девятилетнего школьника на регулируемом пешеходном переходе. Предварительно, он перебегал дорогу на красный свет.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний