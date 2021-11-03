В Петербурге 9-летний школьник побежал по «зебре» на красный и попал под колеса Toyota

На перекрестке проспекта Народного Ополчения и Ленинского проспекта в Петербурге Toyota сбила ребенка. Об этом «Фонтанке» рассказал очевидец происшествия.
Как сообщили 3 ноября в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, авария случилась приблизительно в 14:20. Машина, за рулем которой находился 49-летний водитель, наехала на девятилетнего школьника на регулируемом пешеходном переходе. Предварительно, он перебегал дорогу на красный свет.
Пострадавшего мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.