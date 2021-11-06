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В Тобольске адвокат избил следователя и оказался под домашним арестом

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Тобольский городской суд до 4 января отправил под домашний арест адвоката Вадима Силина, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью следователю. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел ночью 5 ноября в номере гостинице в Тобольске. По версии правоохранителей, у Силина возник конфликт со следователем регионального УМВД. Юрист несколько раз ударил оппонента по голове.

Пострадавший попал в больницу.

Ранее сообщалось, что в поезде Москва – Адлер неадекватный мужчина ранил из травматического пистолета полицейского и росгвардейца. Возбуждено уголовное дело.

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