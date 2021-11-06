В Тобольске адвокат избил следователя и оказался под домашним арестом

Тобольский городской суд до 4 января отправил под домашний арест адвоката Вадима Силина, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью следователю. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.



Инцидент произошел ночью 5 ноября в номере гостинице в Тобольске. По версии правоохранителей, у Силина возник конфликт со следователем регионального УМВД. Юрист несколько раз ударил оппонента по голове.



Пострадавший попал в больницу.



Ранее сообщалось, что в поезде Москва – Адлер неадекватный мужчина ранил из травматического пистолета полицейского и росгвардейца. Возбуждено уголовное дело.

