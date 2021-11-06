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Дебошир ранил в поезде полицейского. Вместо Адлера он отдохнет в дежурной части

Пассажир ранил полицейского в поезде Москва — Адлер

Пассажир поезда Москва — Адлер ранил из оружия полицейского, который пытался уговорить его открыть купе, где он закрылся. В правоохранительные органы обратился начальник поезда, сообщив, что мужчина ведет себя неадекватно.

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Как рассказали 6 ноября в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, начальник поезда обратился в полицию в 1:30 ночи на станции Тула. Он заявил, что один из пассажиров ведет себя неадекватно.

От прибывших полицейских дебошир — 44-летний житель Ставрополя — закрылся в купе. «Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он произвел выстрел из неустановленного оружия и причинил одному из сотрудников ранение руки. Пострадавшему оказана медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Вагон отцепили, других пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние. В результате никто из них не пострадал. Ставропольца задержали при поддержке Росгвардии и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Материалы по факту ранения полицейского направлены в следственные органы.

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Комментарии (3)

RemyMartin
Не иначе как маникюр испортил полицаю.
кудаужнам
Теперь стрелявшего лишат многих прав. Из репортажа это понятно.
ДуремарСПб.
Так кто и в чем прав то был?Из репортажа непонятно.
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