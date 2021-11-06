Дебошир ранил в поезде полицейского. Вместо Адлера он отдохнет в дежурной части

Как рассказали 6 ноября в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, начальник поезда обратился в полицию в 1:30 ночи на станции Тула. Он заявил, что один из пассажиров ведет себя неадекватно.



От прибывших полицейских дебошир — 44-летний житель Ставрополя — закрылся в купе. «Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он произвел выстрел из неустановленного оружия и причинил одному из сотрудников ранение руки. Пострадавшему оказана медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

