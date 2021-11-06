Будущее наступило. В Ропше установили платную водоколонку

Видео с инновационной машиной появилось в соцсетях. Автор рассказывает, что «люди набирали воду бесплатно, а теперь это стоит денег». Рядом с колонкой установлен информационный щит с правилами пользования.

Издание 47news выяснило, что колонка находится на Ропшинском шоссе в посёлке Ропша. Она подключена к системе центрального водоснабжения и обслуживает соседние дома из частного сектора, их жители не платили за воду, хотя должны были. Также колонкой пользовались автомобилисты.

«Неверно говорить, что вода в этой колонке была бесплатной, за неё платили другие жители Ломоносовского района. Более того, если совсем официально, то у колонки был только один официальный абонент», — рассказал гендиректор АО «Инженерно-энергетический комплекс» Геннадий Васильев.



«Этому самому абоненту выдали карточку. На ней начислен объём воды, предназначенный для потребления. Как только канистра набирается, то происходит списание положенных литров. Тариф стандартный — около 60 рублей за кубометр, то есть литр обойдётся примерно в 6 копеек», — сообщает 47news.



В ИЭК добавили, что в Ропше будут переоборудованы и другие колонки. Их абонентам предлагают бесплатно провести в дома водопровод. Карточку любой желающий может приобрести в офисе компании.

