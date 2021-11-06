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Будущее наступило. В Ропше установили платную водоколонку

В Ленобласти появилась платная водоколонка

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В Ленобласти заметили платную колонку. Чтобы набрать воды — нужно приложить специальную карту.

Видео с инновационной машиной появилось в соцсетях. Автор рассказывает, что «люди набирали воду бесплатно, а теперь это стоит денег». Рядом с колонкой установлен информационный щит с правилами пользования.

Издание 47news выяснило, что колонка находится на Ропшинском шоссе в посёлке Ропша. Она подключена к системе центрального водоснабжения и обслуживает соседние дома из частного сектора, их жители не платили за воду, хотя должны были. Также колонкой пользовались автомобилисты.

«Неверно говорить, что вода в этой колонке была бесплатной, за неё платили другие жители Ломоносовского района. Более того, если совсем официально, то у колонки был только один официальный абонент», — рассказал гендиректор АО «Инженерно-энергетический комплекс» Геннадий Васильев.

«Этому самому абоненту выдали карточку. На ней начислен объём воды, предназначенный для потребления. Как только канистра набирается, то происходит списание положенных литров. Тариф стандартный — около 60 рублей за кубометр, то есть литр обойдётся примерно в 6 копеек», — сообщает 47news.

В ИЭК добавили, что в Ропше будут переоборудованы и другие колонки. Их абонентам предлагают бесплатно провести в дома водопровод. Карточку любой желающий может приобрести в офисе компании.

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Комментарии (18)

Stargazer_5e4cc3b703773
Для обколовшихся окончательно - в Ленобласти, как и во Псковской давно уже пить воду из крана могут только Редиски, Евгены и прочая, им уже не повредит. Обычные люди либо ездят на родник (колонку), где вода проверена и бесплатна по определению (недра же всем принадлежат), либо покупают в автоматах по продаже воды. Цена 3-5 руб за литр.
266175906
Данелия - гений! Кто тогда думал, что Кин-Дза-Дза - это Россия в будущем.
hal9000
У нас обычно бабки у колонки встретятся..и понеслась..а у этой муж там это..а той ..а у этого то..а вчера я ходила к соседке....ой и неговори приезжал вчера муженек этой то а она то у этого...а внук вчера ооооййй ей ейойй...а они меня невидят...я сижу красную смороду ем..или потихоньку переползаю к крыжевнику...и слушаю..не ну я неслушаю ..наслаждаюсь плодовоягодным урожаем..ну так чеже мне уши затыкать чтоли...
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