В Чечне перепись населения прошли 100% жителей

Чечня первой из регионов страны завершила Всероссийскую перепись населения, в ней участвовали все жители республики. Об этом 6 ноября завил глава Чеченстата Рамзан Дигаев.



«Чеченская Республика стала первым и единственным регионом России, завершившим на 100% перепись населения», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. В 2021 году принять в ней участие можно и в онлайн-формате на сайте Госуслуг. О том, как проводят перепись в Петербурге, читайте в материале «Фонтанки».

