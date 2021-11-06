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В Чечне перепись населения прошли 100% жителей

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Чечня первой из регионов страны завершила Всероссийскую перепись населения, в ней участвовали все жители республики. Об этом 6 ноября завил глава Чеченстата Рамзан Дигаев.

«Чеченская Республика стала первым и единственным регионом России, завершившим на 100% перепись населения», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. В 2021 году принять в ней участие можно и в онлайн-формате на сайте Госуслуг. О том, как проводят перепись в Петербурге, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (10)

LiChaBaTa
Переименовать Чечню пора в Показушню.
260602101
в 1944 тоже Всех переписали...
Денеб
А кто не прошёл..... Того уже нет.......
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