Польшу охватили массовые протесты против запрета абортов после гибели беременной женщины

Массовые протесты против закона о запрете абортов вспыхнули в Польше с новой силой после гибели беременной женщины. По мнению ее близких, это произошло из-за того, что ей вовремя не сделали аборт. Демонстрации проходят в 80 городах страны.



Как передает ТАСС 6 ноября, массовая акция протеста под лозунгом «Ни одной больше» началась у здания Конституционного суда республики в Варшаве. Участники планируют пройти с демонстрацией по центральным улицам города к зданию Минздрава. За безопасностью следят усиленные патрули полиции.

