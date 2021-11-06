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Польшу охватили массовые протесты против запрета абортов после гибели беременной женщины

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Массовые протесты против закона о запрете абортов вспыхнули в Польше с новой силой после гибели беременной женщины. По мнению ее близких, это произошло из-за того, что ей вовремя не сделали аборт. Демонстрации проходят в 80 городах страны.

Как передает ТАСС 6 ноября, массовая акция протеста под лозунгом «Ни одной больше» началась у здания Конституционного суда республики в Варшаве. Участники планируют пройти с демонстрацией по центральным улицам города к зданию Минздрава. За безопасностью следят усиленные патрули полиции.

Агентство со ссылкой на организаторов сообщает, что аналогичные акции проходят в 80 городах страны.

Конституционный суд Польши в октябре прошлого года запретил в стране прерывание беременности по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Решение вызвало протесты среди населения.

Очередная акция была организована после резонансного случая, о котором неделю назад написали польские СМИ. 30-летняя женщина была госпитализирована на 22-й неделе беременности, когда у нее отошли воды. До этого у плода были диагностированы пороки развития. В результате пациентка умерла от септического шока. Ее семья и адвокат считают, что врачи слишком долго ждали, чтобы прервать беременность. Дело расследуется местными надзорными органами.

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Комментарии (6)

Денеб
Католики - фундаменталисты ещё сильны в Польше....
Kuzma
запрет абортов удел диктатур, весьма дикое решение для члена ЕС.
263580521
21 век на дворе, а религия до сих пор влезает в частную жизнь людей...
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