Польшу охватили массовые протесты против запрета абортов после гибели беременной женщины

Массовые протесты против закона о запрете абортов вспыхнули в Польше с новой силой после гибели беременной женщины. По мнению ее близких, это произошло из-за того, что ей вовремя не сделали аборт. Демонстрации проходят в 80 городах страны.
Как передает ТАСС 6 ноября, массовая акция протеста под лозунгом «Ни одной больше» началась у здания Конституционного суда республики в Варшаве. Участники планируют пройти с демонстрацией по центральным улицам города к зданию Минздрава. За безопасностью следят усиленные патрули полиции.
#marszdlaIzy idzie Nowym Światem w Warszawie. #anijednejwiecej pic.twitter.com/0PgkKt7xVP— Marcin Terlik (@MarcinTerlik) November 6, 2021
Tłum ludzi na #marszdlaIzy wchodzi na Plac Trzech Krzyży. #anijednejwiecej pic.twitter.com/D9xy2DPaPa— Marcin Terlik (@MarcinTerlik) November 6, 2021
Агентство со ссылкой на организаторов сообщает, что аналогичные акции проходят в 80 городах страны.
Конституционный суд Польши в октябре прошлого года запретил в стране прерывание беременности по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Решение вызвало протесты среди населения.
Очередная акция была организована после резонансного случая, о котором неделю назад написали польские СМИ. 30-летняя женщина была госпитализирована на 22-й неделе беременности, когда у нее отошли воды. До этого у плода были диагностированы пороки развития. В результате пациентка умерла от септического шока. Ее семья и адвокат считают, что врачи слишком долго ждали, чтобы прервать беременность. Дело расследуется местными надзорными органами.