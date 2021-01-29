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В Польше протестуют из-за ужесточения законодательства об абортах. Полиция применила слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста из-за ужесточения законодательства об абортах в Польше. Несколько тысяч человек собрались в центре Варшавы 29 января.

Полиция несколько раз преграждала колонне путь кордонами, но протестующие направлялись в другую сторону. Тогда стражи порядка решили задержать микроавтобус со звукоусиливающей аппаратурой, что вызвало агрессивную реакцию участников марша. В ходе потасовки стражи порядка применили слезоточивый газ, пишет РИА Новости.

Аборты в Польше запретили с 1993 года, однако исключением были случаи, когда беременность представляла угрозу для здоровья женщины. Также показанием были тяжелые нарушения внутриутробного развития плода, потенциально неизлечимая или тяжелая болезнь, а также наступившая в результате противоправного деяния беременность.

Конституционный суд Польши в январе опубликовал решение, согласно которому этот список сократили, и тяжелые внутриутробные нарушения развития плода перестали быть показанием для аборта.

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Комментарии (1)

Antuan Rokanten
Вроде цивилизованная страна, а приняла идиотский закон. Конечно, люди будут возмущаться.
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