«Живой я». Лукашенко снял маску в «красной зоне» ковидной больницы для доказательства, что он не двойник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» оршанской городской больницы № 1, где лежат пациенты с коронавирусом.



Видео 6 ноября опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко зашел в одну из палат и пообщался с пациентками. Одна из женщин попросила президента сохранить им Беларусь. А тот, уходя, снял маску в подтверждение, что он не двойник.



«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», — сказал Лукашенко.

