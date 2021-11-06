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«Живой я». Лукашенко снял маску в «красной зоне» ковидной больницы для доказательства, что он не двойник

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» оршанской городской больницы № 1, где лежат пациенты с коронавирусом.

Видео 6 ноября опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко зашел в одну из палат и пообщался с пациентками. Одна из женщин попросила президента сохранить им Беларусь. А тот, уходя, снял маску в подтверждение, что он не двойник.

«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», — сказал Лукашенко.

«Пул Первого»

Ранее после критики президента Минздрав Белоруссии отменил обязательный масочный режим. Лукашенко призвал чиновников «перестать издеваться над людьми».

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Комментарии (14)

AP-SPb
Удивительно: батька не первый раз в больничке, на "СИЗы" забивает, а модная ОРВИшка все никак его свалить не может...
Денеб
И ковид его не берёт..... Зараза к заразе не прилипает, как в народе говорят......
angel of death
видно он что-то знает... возможно мрут от чего-то другого?
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