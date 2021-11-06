Двое детей и взрослый погибли при пожаре на Чукотке

На Чукотке пожар унес жизни трех человек, в том числе двоих детей. Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



Возгорание произошло в восьмиквартирном деревянном жилом доме в населенном пункте Нунлигран. Огонь распространился на 50 квадратных метров.



В результате погибли детей 2016 и 2020 годов рождения и взрослый. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Волгоградской области при пожаре в доме погибли двое детей, еще двоим удалось спастись. Выяснилось, что мать заперла их дома, а сама отправилась на вечеринку. Возбуждено уголовное дело.

