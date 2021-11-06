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Двое детей и взрослый погибли при пожаре на Чукотке

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На Чукотке пожар унес жизни трех человек, в том числе двоих детей. Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание произошло в восьмиквартирном деревянном жилом доме в населенном пункте Нунлигран. Огонь распространился на 50 квадратных метров.

В результате погибли детей 2016 и 2020 годов рождения и взрослый. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Волгоградской области при пожаре в доме погибли двое детей, еще двоим удалось спастись. Выяснилось, что мать заперла их дома, а сама отправилась на вечеринку. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Самый высокий уровень алкоголизма в России зафиксирован на территории Чукотки. Об этом журналистам стало известно из материалов, предоставленных Минздравом. В ведомстве отметили, что алкоголизмом называются расстройства поведения и психики, связанные с употреблением спиртного. В том числе имеется в виду синдром зависимости от «горячительных» напитков.

Российские ученые полагают, что на быстрое формирование алкогольной зависимости у коренных обитателей Крайнего Севера влияет целая совокупность факторов, включая генетическую предрасположенность, особенности режима питания и социальные проблемы
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