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Под Волгоградом женщина отправилась на вечеринку. В доме, где она закрыла четырех детей, произошел пожар

Двое детей погибли после пожара в Елани

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Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летней женщины, которая заперла в доме четырех маленьких детей. Из огня смогли выбраться только двое.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 4 ноября, вечером накануне местная жительница отправилась распивать спиртные напитки, а дома без присмотра остались четверо детей, старшему из которых исполнилось только 10 лет.

После её ухода в здании погас свет, а из розетки повалил дым. 10-летняя девочка смогла разбить окно и вытащила из дома 4-летнего брата. Восьмилетний мальчик попытался вытащить из помещения двухлетнего, но выбраться из дома они не смогли.

Сотрудники МЧС, которые приехали на вызов о пожаре, нашли детей без сознания. Их срочно доставили в больницу, но врачи не смогли откачать детей. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводки.

«Установлено, что семья, в которой произошла трагедия, неоднократно попадала в поле зрения органов системы профилактики в связи со злоупотреблением матерью спиртными напитками», — сообщает пресс-службе СК по Волгоградской области.

Действия матери следствие квалифицировало, как «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

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