Под Волгоградом женщина отправилась на вечеринку. В доме, где она закрыла четырех детей, произошел пожар

Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летней женщины, которая заперла в доме четырех маленьких детей. Из огня смогли выбраться только двое.



Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 4 ноября, вечером накануне местная жительница отправилась распивать спиртные напитки, а дома без присмотра остались четверо детей, старшему из которых исполнилось только 10 лет.

После её ухода в здании погас свет, а из розетки повалил дым. 10-летняя девочка смогла разбить окно и вытащила из дома 4-летнего брата. Восьмилетний мальчик попытался вытащить из помещения двухлетнего, но выбраться из дома они не смогли.