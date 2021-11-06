В Финляндии во время охотничьего сезона убили рекордное количество медведей

Во время охотничьего сезона в Финляндии убили 388 медведей, это число является рекордным, пишет 6 ноября портал Yle. Отмечается, что в 2020 году жертвами охотников стали 342 косолапых.



Большинство разрешений на охоту было выдано в Северной Карелии, где застрелили 198 медведей. Также охотники были активны в Восточной Финляндии, там живет много медведей.



При этом, в центре природных ресурсов Luke заявили, что численность медведей в Финляндии продолжает расти. До начала сезона охоты в лесах насчитывалось около 2,2 тысячи медведей старше одного года и около 500 детенышей.

