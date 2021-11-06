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В Финляндии во время охотничьего сезона убили рекордное количество медведей

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Во время охотничьего сезона в Финляндии убили 388 медведей, это число является рекордным, пишет 6 ноября портал Yle. Отмечается, что в 2020 году жертвами охотников стали 342 косолапых.

Большинство разрешений на охоту было выдано в Северной Карелии, где застрелили 198 медведей. Также охотники были активны в Восточной Финляндии, там живет много медведей.

При этом, в центре природных ресурсов Luke заявили, что численность медведей в Финляндии продолжает расти. До начала сезона охоты в лесах насчитывалось около 2,2 тысячи медведей старше одного года и около 500 детенышей.

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Комментарии (4)

Денеб
Мишек жалко.....
266590929
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую .помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
shushu
То есть отстрелили не менее 15% популяции
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