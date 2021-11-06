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Полиция нашла того, кто обстрелял машину врача и здание ковидной больницы на Урале

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В Свердловской области полицейские установили мужчину, который обстрелял автомобиль врача-реаниматолога ковидной реанимации и здание инфекционной больницы. Об этом 6 ноября пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

«Полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СКР по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие», — заявили в ведомстве.

Следователи уже допросили подозреваемого, его мотив устанавливается. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение.

«Фонтанка» писала, что вечером 2 ноября в городе Асбесте неизвестный открыл стрельбу по машине медика и зданию больницы. Пострадавших нет. По предварительной информации, стрелявший мог сделать это из мести за умершего от коронавируса родственника. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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Комментарии (2)

AndrewBarsik
Не читало современное поколение В.И. Ленина. А ведь он ещё в 1895 году в работе "Объяснение Закона о штрафах.." (ПСС, т. 2, стр. 25) , обращая внимание на то какая "громадная сила заключается в соединенном протесте", указывал на необходимость "позаботиться о том, чтобы эта сила употреблялась сознательнее, чтобы она не тратилась даром, на месть тому или другому отдельному" лицу, а "чтобы вся сила этого возмущения и этой ненависти направлялась против всех" эксплуататоров.
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