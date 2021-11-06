Полиция нашла того, кто обстрелял машину врача и здание ковидной больницы на Урале

В Свердловской области полицейские установили мужчину, который обстрелял автомобиль врача-реаниматолога ковидной реанимации и здание инфекционной больницы. Об этом 6 ноября пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.



«Полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СКР по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие», — заявили в ведомстве.

