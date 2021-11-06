Полиция нашла того, кто обстрелял машину врача и здание ковидной больницы на Урале

В Свердловской области полицейские установили мужчину, который обстрелял автомобиль врача-реаниматолога ковидной реанимации и здание инфекционной больницы. Об этом 6 ноября пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.
«Полицейские нашли этого человека, он не стал играть в прятки, сознался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СКР по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие», — заявили в ведомстве.
Следователи уже допросили подозреваемого, его мотив устанавливается. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение.
«Фонтанка» писала, что вечером 2 ноября в городе Асбесте неизвестный открыл стрельбу по машине медика и зданию больницы. Пострадавших нет. По предварительной информации, стрелявший мог сделать это из мести за умершего от коронавируса родственника. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.