На Урале обстреляли машину врача ковидной реанимации и здание больницы

Здание инфекционного отделения больницы и машину врача-реаниматолога ковидной реанимации обстреляли в Свердловской области. Инцидент произошел накануне около десяти часов вечера в Асбесте, пишет 3 ноября E1.RU.



«Расстреляли из ружья машину врача-реаниматолога, который работает в ковидной реанимации. И саму инфекционную ковидную больницу. Врач не пострадал», — сообщил источник издания.



По предварительной информации, стрелявший мог сделать это из мести за умершего от коронавируса родственника.



В региональном главке полиции происшествие подтвердили. По факту ведется проверка, разыскиваются очевидцы и устанавливается точный материальный ущерб.

