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На Урале обстреляли машину врача ковидной реанимации и здание больницы

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Здание инфекционного отделения больницы и машину врача-реаниматолога ковидной реанимации обстреляли в Свердловской области. Инцидент произошел накануне около десяти часов вечера в Асбесте, пишет 3 ноября E1.RU.

«Расстреляли из ружья машину врача-реаниматолога, который работает в ковидной реанимации. И саму инфекционную ковидную больницу. Врач не пострадал», — сообщил источник издания.

По предварительной информации, стрелявший мог сделать это из мести за умершего от коронавируса родственника.

В региональном главке полиции происшествие подтвердили. По факту ведется проверка, разыскиваются очевидцы и устанавливается точный материальный ущерб.

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Комментарии (3)

ПитерецЪ
Психоз нарастает, увы!

Прививайтесь, не бойтесь!
Это в сто раз опаснее, чем заболеть или тяжело заболеть от ковида
По себе знаю и по "коллегам по ковиду" в больнице, не все из которых выжили, даже молодые
Эд Хэммет
Вроде не Италия, а вендетта есть, причём особая, ковидная. Опять мы впереди всех.
тов
Началось.

Врачам, связанным с ковидом и вакцинацией, следует озаботиться своей безопасностью.

И сколько еще такого будет.
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