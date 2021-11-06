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Госпитализация снижается. В Петербурге в больницы попадает все меньше пациентов с COVID-19

В Петербурге за сутки в больницы увезли 439 пациентов с коронавирусом

Уже несколько дней в Петербурге снижается суточная госпитализация пациентов с COVID-19 и пневмониями. За последние 24 часа в больницы поступило 439 инфицированных, говорится 6 ноября в эпидемиологической справке Смольного.

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По данным на 3 ноября, суточный прирост пациентов с коронавирусом и пневмониями в больницах города составил 507 человек, 4-го числа говорилось о 472 госпитализированных, а 5-го — о 454.

На сегодняшний день в ковид-стационарах Петербурга находятся 7 806 пациентов. Для больных коронавирусом развернуто 9 488 коек. В реанимации лежат 730 заболевших, 380 — подключены к ИВЛ.

Первую прививку от COVID-19 за последние сутки (без учета «Спутника Лайт») сделали 7 512 человек, а вторую — 5 658. Всего цикл вакцинации в Петербурге прошли 1 932 761 человек. Запас вакцины в городе составляет 728 694 дозы.

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Комментарии (13)

266578320
Хорошая новость. За неделю лично я вышел из дома дважды. Если люди себя берегут, то снижение заболеваемости и госпитализации логично. Привились бы еще все трусы и паникеры, так вообще стало бы жить легче.
Yksy
Выходные, вот и снижается. В понедельник жахнет обратно.
Ванька Созин
ура! Беглов, отменяй наморники с 8 числа! открывай кафе. жуть, как бургера с картошечкой хочется.
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