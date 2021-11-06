Госпитализация снижается. В Петербурге в больницы попадает все меньше пациентов с COVID-19

По данным на 3 ноября, суточный прирост пациентов с коронавирусом и пневмониями в больницах города составил 507 человек, 4-го числа говорилось о 472 госпитализированных, а 5-го — о 454.



На сегодняшний день в ковид-стационарах Петербурга находятся 7 806 пациентов. Для больных коронавирусом развернуто 9 488 коек. В реанимации лежат 730 заболевших, 380 — подключены к ИВЛ.



Первую прививку от COVID-19 за последние сутки (без учета «Спутника Лайт») сделали 7 512 человек, а вторую — 5 658. Всего цикл вакцинации в Петербурге прошли 1 932 761 человек. Запас вакцины в городе составляет 728 694 дозы.

