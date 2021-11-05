Более 700 петербуржцев остаются в реанимации с коронавирусом

В сообщении уточняется, что в настоящий момент в городских стационарах проходят лечение 7 959 пациентов, из которых 742 находятся в реанимации, а 373 подключены к ИВЛ. Свободный коечный фонд в коронавирусных стационарах Петербурга на данный момент составляет 34,21 % . 39 909 человек находятся на амбулаторном лечении.



Первично привито за сутки в городе 14 632 человека (всего — 1 798 517 ). Полностью завершили курс вакцинации накануне 8 352 петербуржца, а с начала пандемии — 1 927 103 человека.

