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Более 700 петербуржцев остаются в реанимации с коронавирусом

За минувшие сутки в петербургские больницы с коронавирусом и пневмониями было доставлено 454 пациента. Выписано за тот же период 525 человек. Об этом говорится в ежедневной эпидемиологической справке Смольного от 5 ноября.

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В сообщении уточняется, что в настоящий момент в городских стационарах проходят лечение 7 959 пациентов, из которых 742 находятся в реанимации, а 373 подключены к ИВЛ. Свободный коечный фонд в коронавирусных стационарах Петербурга на данный момент составляет 34,21 %. 39 909 человек находятся на амбулаторном лечении.

Первично привито за сутки в городе 14 632 человека (всего — 1 798 517). Полностью завершили курс вакцинации накануне 8 352 петербуржца, а с начала пандемии — 1 927 103 человека.

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Комментарии (2)

ROMUALD
Сколько уколотых среди больных, какой процент? Уколотые - это привитые, это имеется ввиду. Эта информация очень важна для тех, кто хочет привиться, но опасается.
Gilka
т.е. количество народу в больницах снизилось на 1000-1500
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