В сообщении уточняется, что в настоящий момент в городских стационарах проходят лечение
Первично привито за сутки в городе
Более 700 петербуржцев остаются в реанимации с коронавирусом
За минувшие сутки в петербургские больницы с коронавирусом и пневмониями было доставлено 454 пациента. Выписано за тот же период 525 человек. Об этом говорится в ежедневной эпидемиологической справке Смольного от 5 ноября.
В сообщении уточняется, что в настоящий момент в городских стационарах проходят лечение
Первично привито за сутки в городе
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