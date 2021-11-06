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Городовой встал у главка. Скульптура переехала на новое место

Памятник городовому установили у здания ГУ МВД в Петербурге

В Петербурге бронзовую скульптуру «Городовой» перенесли к зданию регионального ГУ МВД. Памятник будет стоять на островке безопасности на перекрестке Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы, сообщает 6 ноября пресс-служба Смольного.

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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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«Это самое подходящее место для скульптуры, созданной для сохранения исторической памяти о стражах порядка. Это удачное решение и с эстетической точки зрения — памятник прекрасно вписался в окружающую среду», — заявил губернатор Александр Беглов.

Торжественное открытие скульптуры намечено на 10 ноября, День сотрудника органов внутренних дел.

Памятник городовому высотой 2,3 метра работы скульптора Альберта Чаркина с 1998 года стоял на углу Шведского переулка и Малой Конюшенной улицы. Его демонтировали в середине октября. Перед переездом к главку скульптуру ожидала реставрация. Подробнее читайте на «Фонтанке».

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

264086011
Посмотрим, кто первым в него врежется...
SU LUX INN
какой же Позор! могли бы поставить памятник В. И. Ленину, как Основателю советского государства - для Простого народа это гораздо важнее, чем очередной Полицай!
Хауаю
Это точно не японский городовой?)
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