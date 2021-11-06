Городовой встал у главка. Скульптура переехала на новое место

«Это самое подходящее место для скульптуры, созданной для сохранения исторической памяти о стражах порядка. Это удачное решение и с эстетической точки зрения — памятник прекрасно вписался в окружающую среду», — заявил губернатор Александр Беглов.



Торжественное открытие скульптуры намечено на 10 ноября, День сотрудника органов внутренних дел.



Памятник городовому высотой 2,3 метра работы скульптора Альберта Чаркина с 1998 года стоял на углу Шведского переулка и Малой Конюшенной улицы. Его демонтировали в середине октября. Перед переездом к главку скульптуру ожидала реставрация. Подробнее читайте на «Фонтанке».

