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БК «Зенит» уверенно обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

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Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги против турецкого «Анадолу Эфес». Встреча состоялась 5 ноября в Стамбуле.

Петербуржцы выиграли со счетом 90:79 (22:20, 25:13, 26:18, 17:28).

Самым результативным игроком встречи в составе «Зенита» стал Коннер Фрэнкамп, набравший 18 очков. У «Анадолу Эфес» отличился Шейн Ларкин, записавший на свой счёт 14 очков.

Благодаря этой победе «Зенит» поднялся с 8-го на 7-е место в турнирной таблице Евролиги.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут 8 ноября в Петербурге против «Зелена Гура».

«Фонтанка» писала, что перед началом игры болельщикам команды из города на Неве организаторы завысили цену на билеты практически в десять раз. А запасным игрокам «Зенита» вместо нормальной скамейки предложили сидеть на самых простых пластиковых складных стульях.

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