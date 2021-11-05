БК «Зенит» уверенно обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги против турецкого «Анадолу Эфес». Встреча состоялась 5 ноября в Стамбуле.
Петербуржцы выиграли со счетом 90:79 (22:20, 25:13, 26:18, 17:28).
🏆 @EuroLeague— Basketball club Zenit (@zenitbasket) November 5, 2021
✔ Final 🆚 @AnadoluEfesSK - 90:79 (22:20, 25:13, 26:18, 17:28)
👍🏻Fantastic!#EveryGameMatters #ещёвыше pic.twitter.com/SpxESwjgfi
Самым результативным игроком встречи в составе «Зенита» стал Коннер Фрэнкамп, набравший 18 очков. У «Анадолу Эфес» отличился Шейн Ларкин, записавший на свой счёт 14 очков.
Благодаря этой победе «Зенит» поднялся с 8-го на 7-е место в турнирной таблице Евролиги.
Следующий матч сине-бело-голубые проведут 8 ноября в Петербурге против «Зелена Гура».
«Фонтанка» писала, что перед началом игры болельщикам команды из города на Неве организаторы завысили цену на билеты практически в десять раз. А запасным игрокам «Зенита» вместо нормальной скамейки предложили сидеть на самых простых пластиковых складных стульях.