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Баскетбольный «Зенит» и болельщиков из Петербурга встретили в Стамбуле негостеприимно

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Баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» не очень радушно принял петербургский БК «Зенит», с которым играет 5 ноября в Стамбуле. Как стало известно «Фонтанке», болельщикам команды из города на Неве организаторы завысили цену на билеты практически в десять раз.

Как только в кассе услышали, что они приехали поддержать «Зенит», им продали билеты на самый дешевый боковой сектор под самой крышей, который стоит 25 турецких лир (183,62 рубля), за 221 лиру (1623,21 рубля). Лишь после вмешательства представителя петербургского клуба ситуацию удалось разрешить, и фанатов «Зенита» проводили на места на центральную трибуну, которые соответствовали стоимости купленных билетов.

Кроме того, самим петербургским баскетболистам предложили довольно суровые условия. Вместо нормальной скамейки запасным игрокам предложили сидеть на самых простых пластиковых складных стульях.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

266582025
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лек.арствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Денеб
Никто нас не любит.... Даже "друзья"...... Наши союзники - армия и флот.... Искандеры, Кинжалы, Цирконы и прочие Пересветы..... Чтоб ни дна им не покрышки.......
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