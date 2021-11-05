Баскетбольный «Зенит» и болельщиков из Петербурга встретили в Стамбуле негостеприимно

Баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» не очень радушно принял петербургский БК «Зенит», с которым играет 5 ноября в Стамбуле. Как стало известно «Фонтанке», болельщикам команды из города на Неве организаторы завысили цену на билеты практически в десять раз.



Как только в кассе услышали, что они приехали поддержать «Зенит», им продали билеты на самый дешевый боковой сектор под самой крышей, который стоит 25 турецких лир (183,62 рубля), за 221 лиру (1623,21 рубля). Лишь после вмешательства представителя петербургского клуба ситуацию удалось разрешить, и фанатов «Зенита» проводили на места на центральную трибуну, которые соответствовали стоимости купленных билетов.

