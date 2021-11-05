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Астронавтам на корабле Илона Маска запретили пользоваться туалетом

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В ближайшие дни Международную космическую станцию покинет корабль Crew Dragon, экипаж которого не сможет пользоваться туалетом. Об этом, как пишет РИА Новости 5 ноября, сообщила астронавт NASA Меган МакАртур.

По ее словам, это будет неудобно, но экипаж готов с этим справится, и на этот случай есть «хороший план». Его подробности она не рассказала. Также астронавт не уточнила, будет ли ограничивать себя экипаж перед полетом в употреблении жидкости.

Ранее в работе туалетной системы на Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, выявили сбои. Находящихся на МКС американских астронавтов просили рассмотреть «другие способы справлять нужду». В NASA заявляли, что «существуют другие средства, позволяющие экипажу выполнять необходимые им функции».

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Комментарии (1)

Alex000
Ссать, простите, прямо в скафандр - так себе затея, но лететь не так долго, справятся.
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