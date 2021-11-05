Астронавтам на корабле Илона Маска запретили пользоваться туалетом

В ближайшие дни Международную космическую станцию покинет корабль Crew Dragon, экипаж которого не сможет пользоваться туалетом. Об этом, как пишет РИА Новости 5 ноября, сообщила астронавт NASA Меган МакАртур.



По ее словам, это будет неудобно, но экипаж готов с этим справится, и на этот случай есть «хороший план». Его подробности она не рассказала. Также астронавт не уточнила, будет ли ограничивать себя экипаж перед полетом в употреблении жидкости.



Ранее в работе туалетной системы на Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, выявили сбои. Находящихся на МКС американских астронавтов просили рассмотреть «другие способы справлять нужду». В NASA заявляли, что «существуют другие средства, позволяющие экипажу выполнять необходимые им функции».

