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Астронавтов NASA просят научиться «ходить под себя». Ранее на космическом корабле сломался туалет

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Находящихся на МКС американских астронавтов, которые в ближайшее время должны вернуться на Землю, попросили рассмотреть «другие способы справлять нужду» после поломки туалета во время предыдущего полёта гражданского корабля на станцию. Об этом со ссылкой на менеджера программы коммерческих экипажей NASA Стива Стича 31 октября сообщил телеканал RT.

По словам представителя NASA, «существуют другие средства, позволяющие экипажу выполнять необходимые им функции».

Сбой в работе туалетной системы произошёл в сентябре во время полёта космической миссии Inspiration4. По словам инженера и вице-президента SpaceX по вопросам безопасности полёта Уильяма Герстенмайера, на космическом корабле Crew Dragon отсоединился шланг, и в вентиляционную систему попала жидкость.

«Фонтанка» сообщала, что на Международной космической станции, в свою очередь, туалеты ломались уже неоднократно. Позднее в NASA заявляли о подготовке к отправке на МКС нового, более надёжного космического унитаза.

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Комментарии (1)

Mickey
Фонтанка, вы вообще вменяемые? Туалет сломался не на МКС а на гражданском корабле, который к МКС даже близко не подходил. На МКС ничего не сломалось, рекомендация относится к кораблю Crew Dragon на время возвращения на нем астронавтов на землю и то это гипотетическая ситуация
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