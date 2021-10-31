Находящихся на МКС американских астронавтов, которые в ближайшее время должны вернуться на Землю, попросили рассмотреть «другие способы справлять нужду» после поломки туалета во время предыдущего полёта гражданского корабля на станцию. Об этом со ссылкой на менеджера программы коммерческих экипажей NASA Стива Стича 31 октября сообщил телеканал RT.



По словам представителя NASA, «существуют другие средства, позволяющие экипажу выполнять необходимые им функции».



Сбой в работе туалетной системы произошёл в сентябре во время полёта космической миссии Inspiration4. По словам инженера и вице-президента SpaceX по вопросам безопасности полёта Уильяма Герстенмайера, на космическом корабле Crew Dragon отсоединился шланг, и в вентиляционную систему попала жидкость.

