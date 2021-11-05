Пожилая женщина, сбитая самокатчиком на Манежной площади в Москве, получила сотрясение и перелом

Органы дознания по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) после наезда самокатчика на пожилую женщину в центре Москвы. Как сообщили вечером 5 ноября в надзорном ведомстве, пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами, а также с закрытым переломом шейки левой плечевой кости.



«Фонтанка» писала, что днем 5 ноября неустановленный молодой человек, двигаясь на личном электросамокате по Манежной площади столицы, сбил на большой скорости 77-летнюю женщину и скрылся.

