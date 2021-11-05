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Пожилая женщина, сбитая самокатчиком на Манежной площади в Москве, получила сотрясение и перелом

После наезда самокатчика на пенсионерку в центре Москвы возбуждено уголовное дело

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Органы дознания по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) после наезда самокатчика на пожилую женщину в центре Москвы. Как сообщили вечером 5 ноября в надзорном ведомстве, пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами, а также с закрытым переломом шейки левой плечевой кости.

«Фонтанка» писала, что днем 5 ноября неустановленный молодой человек, двигаясь на личном электросамокате по Манежной площади столицы, сбил на большой скорости 77-летнюю женщину и скрылся.

В настоящий момент полицейские устанавливают его личность.

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Комментарии (4)

lamer
У неопознанного молодого человека проктологи уже извлекли "бутылочку правосудия"?
266582025
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Денеб
А что, у самокатчиков в Москве нет специальных дорожек? Етить их......
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