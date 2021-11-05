Самокатчик сбил пожилую женщину в самом центре Москвы

Как сообщили в Следственном комитете 5 ноября, происшествие случилось днем в пятницу на Манежной площади. Молодой человек, управляя электросамокатом, совершил наезд на 77-летнюю пожилую женщину. Очевидцами произошедшего стали сотрудники Росгвардии, которые незамедлительно вызвали наряд скорой и оказали ей помощь.
Женщина доставлена в городскую больницу для обследования.
Издание «Подъем» сообщает, что совершивший наезд с места происшествия скрылся.
В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СК.