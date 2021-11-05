FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Самокатчик сбил пожилую женщину в самом центре Москвы

Проверку по факту наезда самокатчика на пенсионерку на Манежной площади Москвы проводит СК

Главное следственное управление СК РФ по городу Москве проводит проверку по факту наезда самоката на пожилую женщину в центре столицы.

9
Печать

Как сообщили в Следственном комитете 5 ноября, происшествие случилось днем в пятницу на Манежной площади. Молодой человек, управляя электросамокатом, совершил наезд на 77-летнюю пожилую женщину. Очевидцами произошедшего стали сотрудники Росгвардии, которые незамедлительно вызвали наряд скорой и оказали ей помощь.

Женщина доставлена в городскую больницу для обследования.

Издание «Подъем» сообщает, что совершивший наезд с места происшествия скрылся.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СК.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

266582025
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экон.омить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Денеб
Пора снимать фильм ужасов "Самокат-убийца"..... Стивен Кинг отдыхает.....
261847251
Самокатчики, роллеры, велосипедисты в Москве гоняют похлеще, чем в Питере.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний