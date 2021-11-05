Кабмин одобрил упрощение процедуры получения ИНН. Это можно будет сделать через «Госуслуги»

Правительство РФ одобрило упрощение процедуры получения ИНН. Нововведение позволит подавать заявления о постановке на учет в налоговом органе через электронный портал госуслуг. Об этом 5 ноября сообщается на сайте кабинета министров.



«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.



Ранее упрощенную процедуру получения ИНН через «Госуслуги» анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, это решение будет удобным и для иностранцев, которые собираются приехать на работу в Россию. Еще до приезда в страну они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы.

