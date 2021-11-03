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Мишустин: Россияне смогут получить ИНН через Госуслуги

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В России получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) можно будет в электронном виде на портале госуслуг. Об этом 3 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он отметил, что расширение списка услуг, которые можно получить онлайн, облегчает и ускоряет прохождение формальных процедур и избавляет людей от нужды посещать целый ряд учреждений и ведомств.

«Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс», – сказал Мишустин на заседании, трансляцию которого вел канал «Россия 24».

По словам главы кабмина, это решение будет удобным и для иностранцев, которые собираются приехать на работу в Россию. Еще до приезда в страну они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы.

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Комментарии (1)

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