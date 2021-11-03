Мишустин: Россияне смогут получить ИНН через Госуслуги

В России получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) можно будет в электронном виде на портале госуслуг. Об этом 3 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.



Он отметил, что расширение списка услуг, которые можно получить онлайн, облегчает и ускоряет прохождение формальных процедур и избавляет людей от нужды посещать целый ряд учреждений и ведомств.



«Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс», – сказал Мишустин на заседании, трансляцию которого вел канал «Россия 24».

