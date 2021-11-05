Отрезвляющее утро. Пожилой петербуржец в трусах нырнул «щучкой» с Банковского моста

Видео с ныряльщиком с Банковского моста опубликовано в социальных сетях 5 ноября. На кадрах запечатлён раздевающийся седовласый мужчина. Оставшись только в трусах и носках, горожанин перелез через ограждение и нырнул «щучкой» в канал Грибоедова.
«Постоянно это делает с начала 00-х и именно осенью», — отметил автор видео.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Обычно петербуржцы развлекаются прыжками в воду в тёплое время года. Регулярно спасают купальщиков-экстремалов у Яхтенного моста.