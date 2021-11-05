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Отрезвляющее утро. Пожилой петербуржец в трусах нырнул «щучкой» с Банковского моста

Пенсионер в трусах прыгнул в ледяную воду с Банковского моста в Петербурге

Показательные утренние процедуры наблюдали горожане в центре Петербурга. Вместо душа мужчина отправился в ледяную воду канала Грибоедова.

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Видео с ныряльщиком с Банковского моста опубликовано в социальных сетях 5 ноября. На кадрах запечатлён раздевающийся седовласый мужчина. Оставшись только в трусах и носках, горожанин перелез через ограждение и нырнул «щучкой» в канал Грибоедова.

«Постоянно это делает с начала 00-х и именно осенью», — отметил автор видео.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Обычно петербуржцы развлекаются прыжками в воду в тёплое время года. Регулярно спасают купальщиков-экстремалов у Яхтенного моста.

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Комментарии (3)

f0ntan
А почему во ВК это в рубрике ДТП и ЧП? Где здесь ДТП и ЧП? Дед занимается моржеванием, жив-здоров
Урус-Баши
Не только в это время он ныряет. Более того, есть фото его летнего прыжка с тумбы рядом с банковским мостом со стороны финэка. Прыгал он ещё 10 лет назад. Это точно.
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