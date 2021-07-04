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В Петербурге под Яхтенным мостом сёрфер спас недокрутившего сальто ныряльщика

Аттракцион по прыжкам в воду устроили отдыхающие в Приморском районе Петербурга. Как минимум для одного из них небезопасные забавы закончились в больнице.

Видеоотчёт летних развлечений 4 июля опубликован изданием «Мегаполис». Под Яхтенным мостом в воскресенье устраивали заплывы, экстремалы организовали серию прыжков с 19-метровой высоты.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн |

Один из ныряльщиков пытался сделать обратное сальто, но недокрутил и плюхнулся в воду плашмя. По словам очевидцев, первым отреагировал сап-сёрфер: заметив, что прыгун не всплывает, он нырнул следом и вытащил пострадавшего на борд. Приехавшая по вызову скорая увезла молодого человека в больницу.

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Комментарии (1)

dragvs
Ну не факт что спасут. 6 этажей пролетел, мозг не задет?
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