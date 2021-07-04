Аттракцион по прыжкам в воду устроили отдыхающие в Приморском районе Петербурга. Как минимум для одного из них небезопасные забавы закончились в больнице.



Видеоотчёт летних развлечений 4 июля опубликован изданием «Мегаполис». Под Яхтенным мостом в воскресенье устраивали заплывы, экстремалы организовали серию прыжков с 19-метровой высоты.