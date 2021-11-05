«Вкус, как в детстве»: слепая дегустация «дошираков» от 14 до 164 рублей за пачку (журналисты узнали, какой вкуснее)

Мы протестировали 12 видов лапши быстрого приготовления Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться







Россия — лидер в Европе по потреблению лапши быстрого приготовления. «Дошик», как ласково называют этот продукт его поклонники, стал не просто популярным продуктом, а настоящим предметом культа. Журналисты NGS.RU решили проверить, насколько сами его поклонники разбираются в нюансах вкусов и устроили слепое тестирование целых 12 наименований быстрой лапши в двух категориях. И в обеих победители финишировали с большим отрывом.

Откуда взялся «Доширак»

Лапшу быстрого приготовления придумал японец Мамофуку Андо в конце 50-х годов прошлого века. Этот продукт задумывался и первоначально существовал вовсе не как какой-то дешевый эрзац. Напротив, Андо пытался удовлетворить потребность в горячем обеде очень занятых служащих и работников офисов, которые буквально не могли выкроить полчаса на то, чтобы сходить перекусить. «Каппу нудл» (лапша в чашке — так японцы называют «доширак») был довольно долго существенно дороже чашки дешевого рамена в уличной закусочной.



Стандартный набор упаковки — пластина лапши и два-три пакета с суповой основой, соусом и сушеными добавками Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться







В Россию быстрая лапша проникла в начале 90-х и поначалу поставлялась прежде всего из Китая в виде маленьких пачек, которые народ довольно быстро окрестил «бич-пакетами» (бичами называли людей без определенного места жительства. — Прим. ред.). Однако постепенно этот рынок был подмят под себя корейской корпорацией Korea Yakult, которая смогла превратить название своего бренда Doshirak по сути в наименование самого продукта (то же случилось с ксероксом, целлофаном и локально — с мультифорой).



Корейский бренд «Доширак» стал названием для самого продукта Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться







Сейчас на этом рынке действуют сразу несколько заметных производителей. Лидером продолжает оставаться «Доширак» (36%), за ним идут российские бренды «Роллтон» (9%) и «Биг ланч» (8%). При этом почти 45% приходится на самую разную лапшу других марок, каждая из которых не набирает и 1%.

Что и как мы тестировали

Практически всю лапшу мы купили в гипермаркете «Ашан», еще парочка для разнообразия была приобретена на рынке, где у торговцев специями можно приобрести несколько десятков разных наименований. Купленное было разделено на две группы: «Лапша с говядиной» (классика) и «Экзотика», куда попали, например, лагман, фо-бо, том ям и т.д.



Понять различия вкуса 12 упаковок с лапшой было задачей непростой Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться







После заваривания лапшу переложили в чашки с номерами, так что дегустаторы не знали, что именно за бренд перед ними. Они могли пробовать один и тот же образец по несколько раз, обмениваться мнениями, но список марок, участвовавших в дегустации, узнали только после того, как сдали листы с оценками (от 1 до 10). Отдельно можно было оценить вкус бульона и лапши, но, как показала практика, оценки эти, как правило, не отличались.

«Классика»

Глядя на уже переложенную в одинаковые чашки лапшу, трудно разобрать, где какая: кажется, они все сделаны на одной и той же машине. Разве что содержимое упаковки «Каждый день» (собственной марки «Ашана») немного выделяется более тусклым цветом. Запах тоже не обещал ничего хорошего, так что не удивительно последнее место, которое эта лапша заняла (4,5 балла из 10).

Шесть образцов простой лапши со вкусом говядины Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться







Чуть получше дела обстояли у брендов «Бизнес меню» (5,3) и «Роллтон» (5,6). Поначалу даже был план поместить «Бизнес Меню» в раздел «Экзотика», поскольку на пачке был обещан «лагман». Но ни вкусом, ни внешним видом этот лагман не отличался от обычного «дошика».

Занявший третье место Big Bon подкупил бульоном. Жидкость, в которую погружена лапша, густая и непрозрачная, с мягким и довольно насыщенным вкусом, который действительно может напомнить тонкоцу рамен (на мутноватом, тяжелом бульоне, правда, в оригинале он делается из свинины). Эту нарочитую «натуральность» оценили не все — оценки распределились от 4 до 10. Тем не менее именно бульон вытащил самый дешевый (правда, это был пакет без коробки для заваривания) на почетное третье место.



Шесть видов лапши с говядиной: отличить их на вид может быть непросто Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться







Вторую позицию заняла марка «Биг ланч» — содержимое большой картонной чашки понравилось почти всем. Причем сразу несколько человек отметили и вкус лапши: она более тягучая, плотная, «как настоящая», и бульон, в котором дегустаторы почувствовали «как будто тушенку».



Соотношение цены упаковки и средних оценок лапши с говядиной Юрий Орлов / NGS.RU Поделиться Поделиться







Лидером же с большим отрывом стал «Доширак», который устроил и умеренной остротой, и упругостью лапши, и обилием «мяса», из чего бы это мясо ни было сделано. Трудно сказать, насколько все эти высокие оценки отражают действительно превосходство в качестве. Одно можно утверждать точно: сами критерии этого качества в России «Дошираком» во многом и сформированы. Так что встретившись с новым продуктом, потребитель сравнивает его именно с этим «первоисточником».



Экзотика В этот раздел попала лапша с разными вкусами. Честно говоря, начав покупать «дошик», мы немного вышли из себя и просто не могли остановиться: хотелось попробовать всё. Экзотичность — всегда штука рискованная, человек, любящий «дошик», тяготеет к каким-то привычным вкусам. Так, большинство забраковало настоящую южно-корейскую лапшу с соусом из черных бобов Chacharoni. Густой и действительно практически черный бульон с непривычки выглядит отталкивающим. Хуже того, у него нет какого-то яркого насыщенного вкуса, какого можно ожидать от жидкости подобного цвета. Хотя сама лапша хороша, если залить ее настоящим бульоном, получится неплохо.



Шесть видов лапши с необычными вкусами Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться







Разочарованием оказался суп фо-бо марки «Сен Сой» — самый дорогой образец. Лапши в нем очень много, а вот обнаружить что-то похожее на оригинальное вьетнамское блюдо крайне сложно. Еще один вариант этого супа, только уже с курицей, вьетнамского производства фо га тайской марки MAMA ушел недалеко, но по крайней мере стоит вдвое дешевле, даром что импортный.



В «экзотической» номинации хоть немного отличалась и сама лапша, и цвет бульона Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться







Лапша с желтым карри той же MAMA понравилась больше, но только своим характерным вкусом, который резко выделялся на общем фоне. Если вы бывали в Таиланде, то наверняка этот самый желтый карри пробовали — это один из распространенных соусов (точнее комплект специй), которые могут добавлять куда угодно. Удивительно, но именно этот действительно экзотический образец получил неожиданную оценку от одного из дегустаторов: «вкус, как в детстве». Ну, разное бывает детство у людей.



Соотношение цены упаковки и средних оценок лапши с экзотическими вкусами Юрий Орлов / NGS.RU Поделиться Поделиться







Основная борьба в этой группе развернулась между корейским «Чан Рамен» (это тоже марка «Доширак», просто более аутентичный вариант) и вьетнамским том ямом с креветками марки Gau Do (компания Gourmet foods, на упаковке больше бросается в глаза надпись VIP). В инструкции к «Чан Рамену» было написано, что лапшу нужно варить, но, честно говоря, непонятно, чем она таким отличалась от обычной «быстрой»: после пяти минут в кипятке лапша стала такой же эластичной. С точки зрения вкуса «Чан Рамен», может быть, не так ярка, но этот образец больше всего похож нормальную, не «растворимую» лапшу.

У китайцев длина лапши призвана была символизировать долголетие Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться







Вьетнамский том ям, откровенно говоря, по вкусу совершенно не напоминал суп с таким названием, но поскольку дегустаторы не знали списка образцов, то и ожиданий у них не было никаких. В бульоне был отчетливый вкус лайма, причем именно такого, каким он ощущается уже в супах. Это так необычно, что большинство оценили вьетнамскую лапшу выше других. Правда, обещанные на упаковке креветки если и присутствуют тут, то лишь в виде непонятных комочков, которые мало отличаются от таких же комочков, изображающих говядину или курицу.

Отношение к «дошираку» как к еде ленивых холостяков в целом оправдано. Самые дешевые спагетти, бульон из куриных костей и немного овощей позволят получить блюдо куда лучшего качества за меньшие деньги. Правда, его придется хоть немного готовить. А «дошик» можно сообразить за пять минут, имея из оборудования и посуды только электрочайник. Ценители жанра, кстати, нередко дополняют готовое блюдо настоящей зеленью, вареным яйцом или кусочками свиной грудинки.

При желании даже «доширак» можно немного приблизить к настоящему рамену Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться







Покупая «доширак», нужно помнить о его истоках. Если у вас есть плита и посуда, то единственное, что вы можете действительно сэкономить с помощью лапши быстрого приготовления, — это время. Хотя, с другой стороны, это единственный ресурс, который точно не восполним. Нужно заметить, что считать «дошираки» простым аналогом обычной лапши, которую нужно варить, неверно. Технология производства этого продукта такова, что лапша быстрого приготовления содержит существенно больше жира сама. О том, что еще можно найти в составе «дошираков», читайте в материале Ильи Ненко.