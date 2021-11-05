Что будет, если отказаться от мяса: рассказывают диетологи

В мясе содержатся многие витамины и вещества, которых в других продуктах либо нет, либо они хуже усваиваются Фото: Ольга Ярцева / NGS24.RU Поделиться Поделиться







Многие придумывают себе разные способы отказаться от мяса — переходят на овощи, бобовые, соевые продукты. Даже начали выращивать искусственное мясо, из пробирки. Но диетологи не рекомендуют исключать мясо из рациона.

По словам специалистов, отказ от мяса приводит к дефициту множества важных элементов. Здесь вам и витамины, из-за нехватки которых возрастает риск развития инсульта, и жирные кислоты омега-3, креатин, холестерин, йод, фосфор, кальций.

Дефицит железа пищевого происхождения и витамина В12 (в растениях вы его вообще не найдете) может привести к анемии и полинейропатии — множественному поражению периферических нервов. Из-за этого нарушается чувствительность конечностей (как следствие — походка), снижаются рефлексы, появляются вялые параличи, трофические и вегетососудистые расстройства.



Еще один витамин, которого нет в растениях и овощах, — D. Так же, как и кальция. Это сразу два фактора потери костной массы и остеопороза. При этом у вегетарианцев, употребляющих рыбу и молочку, этой проблемы нет.

— Кроме того, нам все-таки необходим «плохой» холестерин из животной пищи, например, для синтеза половых гормонов. Около 70% холестерина синтезируется в организме, 30% должно поступать с пищей, — говорит врач и нутрициолог Виктория Яблокова. — В женском организме недостаток жиров вызывает преждевременную менопаузу, что также ассоциировано с риском остеопороза и патологических переломов.

Овощи и бобовые способны заменить мясо лишь частично. Здесь вступает в игру элементарная арифметика: в мясе содержится 20–40% белка, а в бобовых и овощах — от 3 до 10%. Сопоставимым с мясом количеством белка могут похвастаться разве что орехи и соя. Но содержащийся в них белок усваивается хуже. Для переваривания и усвоения продуктов растительного происхождения организму требуется больше усилий, в то время как энергия и жизненно важные элементы, получаемые из мяса, быстро включаются в обменные процессы. Кроме того, растительная пища содержит фитин, танины, пищевые волокна и другие вещества, связывающие полезные питательные элементы.



— Что бы ни говорили о возможности заменить мясо в качестве источника белка бобовыми, этот вариант по разным причинам подходит не каждому, — говорит начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. — К тому же именно животный, а не растительный белок — основной структурный элемент всех тканей человеческого организма. Особенно важно наличие животного белка в рационе у детей, а также беременных и кормящих женщин, так как он выполняет функции строительного материала. Современная наука считает нормой соотношение животного и растительного белка в рационе человека 50 на 50. Несбалансированное питание негативно сказывается на здоровье и может привести к возникновению не только анемии, но и заболеваний ЖКТ, к частым простудам и другим проблемам со здоровьем.

По словам специалистов, рекомендуемая норма потребления красного мяса — 148 граммов в день. В переводе на нормальные порции — один-два раза в неделю. Человеку в возрасте 18–40 лет (без лишнего веса и пищеварительных проблем) требуется 40–50 граммов животного белка в сутки. Для пожилых людей этот показатель составляет 30 граммов, а для детей — от 20 до 35. Учитывая, что в 100 граммах мясных волокон содержится 14–25 граммов белка, можно рассчитать и норму потребления мяса.