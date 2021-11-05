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Что будет, если отказаться от мяса: рассказывают диетологи

Овощи и бобовые, конечно, могут его заменить, но лишь частично.

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В мясе содержатся многие витамины и вещества, которых в других продуктах либо нет, либо они хуже усваиваются
В мясе содержатся многие витамины и вещества, которых в других продуктах либо нет, либо они хуже усваиваютсяФото: Ольга Ярцева / NGS24.RU
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Многие придумывают себе разные способы отказаться от мяса — переходят на овощи, бобовые, соевые продукты. Даже начали выращивать искусственное мясо, из пробирки. Но диетологи не рекомендуют исключать мясо из рациона.

По словам специалистов, отказ от мяса приводит к дефициту множества важных элементов. Здесь вам и витамины, из-за нехватки которых возрастает риск развития инсульта, и жирные кислоты омега-3, креатин, холестерин, йод, фосфор, кальций.

Дефицит железа пищевого происхождения и витамина В12 (в растениях вы его вообще не найдете) может привести к анемии и полинейропатии — множественному поражению периферических нервов. Из-за этого нарушается чувствительность конечностей (как следствие — походка), снижаются рефлексы, появляются вялые параличи, трофические и вегетососудистые расстройства.

Еще один витамин, которого нет в растениях и овощах, — D. Так же, как и кальция. Это сразу два фактора потери костной массы и остеопороза. При этом у вегетарианцев, употребляющих рыбу и молочку, этой проблемы нет.

— Кроме того, нам все-таки необходим «плохой» холестерин из животной пищи, например, для синтеза половых гормонов. Около 70% холестерина синтезируется в организме, 30% должно поступать с пищей, — говорит врач и нутрициолог Виктория Яблокова. — В женском организме недостаток жиров вызывает преждевременную менопаузу, что также ассоциировано с риском остеопороза и патологических переломов.

Овощи и бобовые способны заменить мясо лишь частично. Здесь вступает в игру элементарная арифметика: в мясе содержится 20–40% белка, а в бобовых и овощах — от 3 до 10%. Сопоставимым с мясом количеством белка могут похвастаться разве что орехи и соя. Но содержащийся в них белок усваивается хуже. Для переваривания и усвоения продуктов растительного происхождения организму требуется больше усилий, в то время как энергия и жизненно важные элементы, получаемые из мяса, быстро включаются в обменные процессы. Кроме того, растительная пища содержит фитин, танины, пищевые волокна и другие вещества, связывающие полезные питательные элементы.

— Что бы ни говорили о возможности заменить мясо в качестве источника белка бобовыми, этот вариант по разным причинам подходит не каждому, — говорит начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. — К тому же именно животный, а не растительный белок — основной структурный элемент всех тканей человеческого организма. Особенно важно наличие животного белка в рационе у детей, а также беременных и кормящих женщин, так как он выполняет функции строительного материала. Современная наука считает нормой соотношение животного и растительного белка в рационе человека 50 на 50. Несбалансированное питание негативно сказывается на здоровье и может привести к возникновению не только анемии, но и заболеваний ЖКТ, к частым простудам и другим проблемам со здоровьем.

По словам специалистов, рекомендуемая норма потребления красного мяса — 148 граммов в день. В переводе на нормальные порции — один-два раза в неделю. Человеку в возрасте 18–40 лет (без лишнего веса и пищеварительных проблем) требуется 40–50 граммов животного белка в сутки. Для пожилых людей этот показатель составляет 30 граммов, а для детей — от 20 до 35. Учитывая, что в 100 граммах мясных волокон содержится 14–25 граммов белка, можно рассчитать и норму потребления мяса.

В мясе содержатся многие витамины и вещества, которых в других продуктах либо нет, либо они хуже усваиваются
В мясе содержатся многие витамины и вещества, которых в других продуктах либо нет, либо они хуже усваиваютсяФото: Ольга Ярцева / NGS24.RU

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Комментарии (4)

shushu
Человек всеядный, может есть и мясо и не мясо, это помогло развиться, особенно, когда научились тепловой обработке пищи. Так что отказываться от мяса, наверное не стоит, лучше рассмотреть раздельное питание, чтобы облегчить его переваривание.
Аппаратчик мокрой классификации
Если отказаться от мяса, останется больше денег на водку! :)))
260708081
Ученые всего мира предупреждают, что красное мясо приводит к онкологии и болезням сосудов, заболеваемость по которым в нашей стране прогрессирует с каждым годом.
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