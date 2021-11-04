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С 8 ноября в ТРК «Заневский каскад» откроется второй пункт вакцинации

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Около станции метро «Ладожская» в торговом комплексе «Заневский каскад» с 8 ноября начнет работу второй пункт вакцинации. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

Пункт рассчитан на прием около 150 человек в порядке живой очереди. Он будет работать с понедельника по воскресенье с 10 утра до 20:00. В штате будут работать четыре врача (попарно принимать пациентов утром и вечером), а также две медсестры и администратор.

В настоящее время в помещение уже завезли холодильники для хранения вакцины, в настоящее время заканчивается косметический ремонт. Этот пункт станет 14-м в Красногвардейском районе, где можно привиться от коронавируса.

Кроме того, готовится дополнительный пункт вакцинации от коронавируса в торговом комплексе «Пик» на Сенной площади.

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Ну наконец-то "бизнес" прочухал, что уколы - это выгодно!!! :)))
angel of death
а как туда пройти людям без qr кода? =) если в ТЦ только по qr коду? =)
тов
"Животным ведомым на укол ветеринара следует выбрить место укола на передней конечности".
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