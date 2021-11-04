С 8 ноября в ТРК «Заневский каскад» откроется второй пункт вакцинации

Около станции метро «Ладожская» в торговом комплексе «Заневский каскад» с 8 ноября начнет работу второй пункт вакцинации. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба Смольного.



Пункт рассчитан на прием около 150 человек в порядке живой очереди. Он будет работать с понедельника по воскресенье с 10 утра до 20:00. В штате будут работать четыре врача (попарно принимать пациентов утром и вечером), а также две медсестры и администратор.

В настоящее время в помещение уже завезли холодильники для хранения вакцины, в настоящее время заканчивается косметический ремонт. Этот пункт станет 14-м в Красногвардейском районе, где можно привиться от коронавируса.