РФС закрыл фанатский вираж «Газпром Арены» из-за поведения фанатов

Российский футбольный союз наказал петербургский «Зенит» за поведение болельщиков на домашнем матче РПЛ с «Динамо» (4:1). Как сообщили в пресс-службе РФС 4 ноября, фанатский вираж «Газпром Арены» закрыли на матч с «Нижним Новгородом». Кроме того, сине-бело-голубых оштрафовали на 80 тысяч рублей.



«За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать «Зенит» на 80 000 рублей и запретить допуск зрителей на сектор D102 стадиона «Газпром Арена» на первый ближайший домашний матч 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом», который состоится 19 ноября 2021 года», — говорится в сообщении контрольно-дисциплинарного комитета РФС.