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РФС закрыл фанатский вираж «Газпром Арены» из-за поведения фанатов

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Российский футбольный союз наказал петербургский «Зенит» за поведение болельщиков на домашнем матче РПЛ с «Динамо» (4:1). Как сообщили в пресс-службе РФС 4 ноября, фанатский вираж «Газпром Арены» закрыли на матч с «Нижним Новгородом». Кроме того, сине-бело-голубых оштрафовали на 80 тысяч рублей.

«За скандирование зрителями ненормативной лексики оштрафовать «Зенит» на 80 000 рублей и запретить допуск зрителей на сектор D102 стадиона «Газпром Арена» на первый ближайший домашний матч 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом», который состоится 19 ноября 2021 года», — говорится в сообщении контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Ранее фанатский вираж наказывали условно с испытательным сроком до конца сезона из-за поведения болельщиков на матче со «Спартаком» (7:1).

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Комментарии (6)

172185222
Так это, спокойно пойти поесть нельзя – ковид, закроем общепит, а пойти побеситься и поорать матом на футболе – это норм, там вируса нет?
a.159753123
Зато с сдсв отлично отработали, как и ранее на мясе.
VKuser199962806
Видать ковид на футбол не ходит. Или Большая Любовь побоялась супротив Миллера идти?
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