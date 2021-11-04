В Перми в квартире нашли тела трех человек: пожилой пары и их внука

Тела трех человек: пожилых мужчины, женщины и подростка нашли в квартире в Кировском районе Перми. СК уверено, что это двойное убийство и самоубийство.



Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства 4 ноября, погибших нашла накануне в квартире на улице Александра Невского местная жительница. Вернувшись домой, она увидела мертвыми своих родителей 65 и 75 лет и 17-летнего сына. На телах были следы насильственной смерти.

ГСУ СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».