FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

В Перми в квартире нашли тела трех человек: пожилой пары и их внука

2
Печать

Тела трех человек: пожилых мужчины, женщины и подростка нашли в квартире в Кировском районе Перми. СК уверено, что это двойное убийство и самоубийство.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства 4 ноября, погибших нашла накануне в квартире на улице Александра Невского местная жительница. Вернувшись домой, она увидела мертвыми своих родителей 65 и 75 лет и 17-летнего сына. На телах были следы насильственной смерти.

ГСУ СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

По версии следствия, 75-летний глава семейства убил своих жену и внука, а потом свел счеты с жизнью.

Как пишут СМИ, что у пенсионера было психическое заболевание.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Abu-Denis
Потому что еще нужны основания признать психа опасным для себя и окружающих. Причем полно попыток упрятать под замок ради отъема жилплощади или бизнеса.
263376721
если про заболевание правда, то доколе психи будут свободно разгуливать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний