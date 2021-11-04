ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП России до 4,3%

В 2021 году ВПП России может вырасти на 4,3% вместо 3,3%. Такой улучшенный прогноз дал Европейский банк реконструкции и развития, об этом 4 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на последний доклад финансовой организации.



Аналитики ЕБРР считают, что во втором квартале 2021 года российская экономика достигла доковидного уровня. Рост экономики они объясняют задействованными госсредствами от выросших доходов от продажи нефти и газа. Отрицательно на показатели ВВП могут повлиять риски, которые связаны с введением новых санкций или колебаниями цен на сырьевом рынке.