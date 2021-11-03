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Лахта Центр засиял цветами триколора. Петербург украшают перед Днем народного единства

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Лахта Центр вечером 3 ноября окрасился в цвета российского триколора. Так город готовится ко Дню народного единства — праздничную подсветку включат и в других районах.

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Сиять триколором будут также Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны. «Ленсвет» включит иллюминацию в цветах российского флага с заходом солнца, в 16:55, а отключить ее планируют в половину девятого утра 5 ноября.

Автор: Илья Громышев

Ранее сообщалось, что в связи с праздником в Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 5 ноября. В ночь на 4 ноября мосты по Неве и Большой Неве разведут по графику, кроме Биржевого, который закрыт на капитальный ремонт.

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Комментарии (3)

266234007
Какой какой день ?!нищета растет ,богатые богатеют ,цены растут ,кругом штрафы ....
тов
Слева молот,справа серп.
Это наш советский герб.
Хочешь-жни,а хочешь-куй,
Все равно получишь
ProstoZloy
"Народного единства?"
"Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!"(с)
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