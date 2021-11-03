Лахта Центр засиял цветами триколора. Петербург украшают перед Днем народного единства

Лахта Центр вечером 3 ноября окрасился в цвета российского триколора. Так город готовится ко Дню народного единства — праздничную подсветку включат и в других районах.
Сиять триколором будут также Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны. «Ленсвет» включит иллюминацию в цветах российского флага с заходом солнца, в 16:55, а отключить ее планируют в половину девятого утра 5 ноября.
Автор: Илья Громышев
Ранее сообщалось, что в связи с праздником в Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 5 ноября. В ночь на 4 ноября мосты по Неве и Большой Неве разведут по графику, кроме Биржевого, который закрыт на капитальный ремонт.