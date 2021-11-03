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РКН требует у Facebook разблокировать Instagram-ролик с гимном России

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Роскомнадзор потребовал у Facebook разблокировать Instagram-ролик канала «Вести Алтай» с гимном России. Об этом 3 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие Гимн Российской Федерации либо его фрагменты, и проинформировать об этом Роскомнадзор», — говорится в сообщении.

В апреле ведомство также вступилось за ролик депутата Амазасба Эйрияна из Анапы, который пел на видео гимн. В письме РКН к компании Facebook отмечалось, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Поэтому блокировка материалов, содержащих фрагменты Государственного гимна Российской Федерации, недопустима.

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Комментарии (1)

angel of death
недопустимо - это указывать зарубежной соц.сети что им делать, т.к. они подчинаяются иностранному законодательству, а не российскому... =)
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