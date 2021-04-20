Роскомнадзор потребовал от социальной сети Instagram незамедлительно снять ограничения на воспроизведение российского гимна. Так ведомство отреагировало 20 апреля на удаление ролика депутата Амазасба Эйрияна из Анапы. На видео он пел про священную державу.



В письме ведомства к компании Facebook отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна Российской Федерации, недопустима.



«В любой стране мира демонстрация государственной символики ее гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране. Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан Российской Федерации. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ», — отметили в Роскомнадзоре.

