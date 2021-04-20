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Роскомнадзор вступился за патриота Амазасба, у которого Instagram удалил видео с гимном

Роскомнадзор призвал компанию Facebook уважительно относиться к гимну России

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Instagram незамедлительно снять ограничения на воспроизведение российского гимна. Так ведомство отреагировало 20 апреля на удаление ролика депутата Амазасба Эйрияна из Анапы. На видео он пел про священную державу.

В письме ведомства к компании Facebook отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна Российской Федерации, недопустима.

«В любой стране мира демонстрация государственной символики ее гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране. Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан Российской Федерации. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ», — отметили в Роскомнадзоре.

Во вторник анапский муниципальный депутат Амазасб Эйриян заметил, что с его странички в Instagram пропало видео, на котором он исполняет гимн России. Социальная сеть признала мелодию иностранной и объяснила, что гимн России якобы принадлежит немецкому сериалу Alles was zählt. Эта песня играет там в 193-й серии, и права на нее, по информации Instagram, принадлежат немцам.

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Комментарии (4)

265846099
Если я у своего дома на матчу подниму флаг и утром вырублю гимн, я нарушитель, а из Анапы поющий соловей пользуется защитой государства. Так кто патриот????
Евгений Литвинец
Гимны России за всю историю: 1. "Гром победы раздавайся" 1791-1816; 2. "Молитва русских" 1816-1833; 3. Неофициальный, исполнялся периодически - "Коль славен наш Господь в Сионе"; 4. "Боже, Царя храни" 1833-1917; 5. "Преображенский марш", "Рабочая Марсельеза" 1917; 6."Интернационал" 1918-1944; 7. ГГ СССР 1944-1991; 8. "Патриотическая песня" 1990-2000; 9. ГГ СССР-ГГРФ (текстовые отличия только) 2000 по н.в.. Вопрос - почему из всего многообразия гимнов России за 230 лет их существования, сейчас действует принятый при фашистском большевистско-сталинско-чекистском режиме, который в первой инкарнации прожил всего 47 лет? Может, потому, что власть в РФ захватили чекисты-фашисты?
Агроном аэродрома
"Судья Соломбальского райсуда Архангельска Инна Уткина в своем решении ссылается на закон о госсимволике, согласно которому гимн можно исполнять не всегда и не везде, а только во время официальных церемоний, в том числе во время спортивных соревнований, воинских ритуалов, открытия государственных памятников, на первом уроке в день начала учебного года и на «торжественных мероприятиях», проводимых госорганами и негосударственными организациями. Но протестная акция, которую организовала Вешкурцева, не была торжественным мероприятием, решила судья Уткина, а значит, Вешкурцева нарушила ст. 17.10 КоАПа («Нарушение порядка официального использования госсимволов»), правда, штраф ей был присужден минимальный (максимальный – 3000 руб.)."(с) где-то 2019 год. :))
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